WCS台灣區冠軍出爐 赴日競逐世界之冠

2018-05-20 19:29 中央社 台北20日電



有cosplay殿堂級大賽美譽的世界cosplay高峰會（WCS），台灣區決賽今天登場，最終由台大資工系研究生神代龍哉和搭擋島田奪冠，7月將代表前往名古屋角逐世界冠軍。

WCS台灣區決賽今天在花博爭豔館熱鬧登場，現場湧進上千名的cos迷。總決賽共9組隊伍，採兩人一組，限時2分半自訂主題，演出動漫、遊戲經典橋段，並邀請來自日韓等世界各地的頂尖Coser擔任評審。評比重點包括，劇情流暢度、造型妝髮、道具精細度和音樂節奏的掌握。

冠軍作品Fate/Grand order，取自同名手遊角色，cos名「神代龍哉」和「島田Shimada」的兩人，分別飾演亞瑟王及英雄王。神代龍哉受訪表示，WCS大會規定表演劇情及服裝需要自製，過去這一年準備期中，工作團隊完成貼皮盔甲、噴漆泡棉製成的戰服、無數次的劇情更改，以及動作調整，才能成就今天的演出。

就讀台灣大學資工研究所的神代龍哉說，平時除了學校課業外，幾乎都窩在房間裡，是個不折不扣的「宅男」。一年前因緣際會下接觸cosplay竟玩出了興趣，對於初次參賽就奪冠，更直呼：「不可思議。」

WCS世界大賽7月28日將於日本名古屋舉行，島田表示，比賽內容將會以今年流行趨勢發揮。cosplay目前雖是不容小覷的次文化，但難免被「宅」給框架，他希望喜歡cos的朋友們能夠站出來，放膽表演享受舞台。