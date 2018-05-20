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桃園機場短暫跳電 未影響航班運作

2018-05-20 17:45聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場20日下午1時42分短暫跳電，少部分出境旅客報到櫃台行李輸送帶中斷，5分鐘後復電隨即恢復正常運作，沒有延誤航班起降。

桃園機場公司初步了解，跳電原因疑似受到輸入電源161KV饋線跳脫，復電時產生電震影響，詳細原因還要進一步了解。

桃機跳電紀錄頻率過高。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
桃機跳電紀錄頻率過高。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
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桃園機場

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