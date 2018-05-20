國中會考新北考區傳作弊 「偷看前面」恐直接0分

2018-05-20 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



107年國中教育會考今天中午考完，教育部指出，中投區和新北區各有1名考生，疑似偷看其他考生答案，被監試人員發現，登錄違規。新北區主委學校錦和高中證實，三民高中考場確有1名考生違規，在考英文聽力時，偷看前面學生答案。

錦和高中表示，今早考英文聽力時，三民高中考場有1名學生，偷看前面學生的答案，前面學生並不知情，不過當場被監考老師逮到，而該作弊學生也承認作弊，監考老師將學生登錄違規。