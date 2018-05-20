促設熱帶醫學中心 藍委要求國衛院設南院

2018-05-20 19:22 中央社 台北20日電



國民黨立委陳宜民。 聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影 分享 facebook

國民黨立委陳宜民今天說，衛福部曾承諾設置熱帶醫學中心，並設在國衛院南院下，但未見預算編列，要求國衛院一個月內提設置國衛院南院規劃報告。衛福部表示，國衛院已規劃中。

國民黨立委陳宜民今天告訴中央社記者，105年6月1日立法院第9屆第1會期司法及法制、社會福利及衛生環境兩委員會第1次聯席會議，審查他所提案的「國立熱帶醫學中心組織法草案」時，獲跨黨派立委支持，衛福部次長何啟功也多次承諾，熱帶醫學中心設置在國衛院之下，最後會在南部設立國衛院南部分院。

陳宜民表示，立法院社會福利及衛生環境委員會17日審查國衛院107年度預算案時，卻發現國衛院完全未編列設置國衛院南院以及國家熱帶醫學中心的預算，國衛院董事長林奏延明顯不適任。

他說，林奏延擔任衛福部長時，就曾承諾會設置國家熱帶醫學中心，當時何啟功也對國會承諾一定會做，甚至早有設置國衛院南院的規劃，但林奏延轉任國衛院董事長後，卻推說何啟功「沒報告」、「不知道」，實在說不過去。

陳宜民說，日前國衛院指出未來熱帶醫學中心將設置在感染症與疫苗研究所下，但規劃了兩年還卡在規劃，甚至被降級，根本無視於南部每逢夏日就面臨的登革熱問題。

他說，國衛院應於南部設置分院，要求國衛院在一個月內提出規劃報告。

對此，衛福部今天回應表示，國衛院已經規劃中。