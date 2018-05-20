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羊駝拉人氣 國道關廟服務區最大賣點

2018-05-20 19:01中央社 台北20日電

國道3號台南關廟服務區2001年間啟用，因位於國3最南端、也是北上的第一個服務區...
國道3號台南關廟服務區2001年間啟用，因位於國3最南端、也是北上的第一個服務區，較不易吸引用路人停留；不過近3年多來情況已大為改觀，可愛羊駝進駐是一大關鍵。（南仁湖企業提供）中央社
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位在國道3號最南端的關廟服務區，是國3北上的第一個服務區，較不易吸引用路人停留。不過，3年多前有羊駝進駐後，成為拉抬人氣的最大賣點，營業額也大幅成長。

關廟服務區2001年初啟用，因位在國道3號最南端、也是國3北上的第一個服務區，較不易吸引用路人停留。不過，2年多來情況大為改觀，羊駝進駐是一大因素。

南仁湖集團2014年底取得關廟服務區經營權後，希望增加亮點，突破困難設置「羊駝樂園」，2015年2月開張至今，一直是拉抬服務區人氣的重要關鍵。

關廟服務區主任曾裕翔說，「羊駝樂園」的羊駝原本有兩隻，是向合法繁殖場購買，當時並未刻意挑性別，剛好兩隻很容易與人親近的羊駝都是母的，黑色的取名巧妮，棕色的叫米茶，兩隻可愛的羊駝成為賣點。不久發現巧妮竟懷有身孕，在2015年11月生下同樣是黑色的巧莉，讓「羊駝樂園」更添人氣。

關廟服務區的羊駝每天上、下午各有一次會客時間，因「羊駝樂園」柵欄低矮，民眾可近距離觀賞。羊駝可愛的模樣吸引不少用路人的目光，也帶動來客量及營業額大幅成長。

曾裕翔說，以往關廟服務區營業額每個月約新台幣400萬至500萬元；「羊駝樂園」開張後，服務區營業額成長至每月700多萬元，漲幅約7成左右。

南仁湖行銷企畫部經理黃秋玉說，很多用路人會為了小孩，選擇到關廟服務區休息，若在會客時間沒馬上見到羊駝，還會急著問原因，3隻羊駝的人氣一直很旺。關廟服務區分南北兩處，經由陸橋連接，「羊駝樂園」設在北上服務區。

國道

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