親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長空窗中
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

會考自然、社會加考非選題？ 心測中心：短期內未規劃

2018-05-20 16:19聯合報 記者余采瀅╱即時報導

國中教育會考今日考自然及英語科，教育部吳茂昆今天至國家教育研究院台中院區國中教育會考總闈場啟闈，169位試務人員相繼走出闈場。吳茂昆說，國中會考落幕後，預計6月8日上午8點開始，考生可以查詢成績，成績單也會開始寄發。

吳茂昆指出，12年國教是培養孩子的重要階段，不論人格特質、能力開發都是在這個階段養成，孩子18歲畢業以後的路就會非常寬廣，會考內容緊密連結課程的設計，他看到全國15個招生區均有採計會考成績非常好，而英國的會考成績除與入學有關，甚至與未來出社會的工作有所關連，有一天台灣也可能走上這個階段。

會考被定位為國中畢業生的學力檢定，但教育部擴大推動「優先完全免試入學政策」，完全不採計會考成績，教育團體也多朝會考和升學逐漸往脫鉤在邁進，教育界擔憂教育部對於會考定位政策將有所改變。

教育部國教署長邱乾國說明，免試入學超額比序參採國中會考成績，目前參採不可以超過3分之1，政策沒有改變。但為減輕學生學習壓力，教育部擴大優先免試和完全免試政策持續推動，完全免試由去年2千多個名額，今年增加到4千多個名額，明年仍會持續擴大；為降低國中生升學壓力，透過完全免試政策，讓國中和高中6年一貫課程銜接，讓孩子能有更好適性輔導，沒有特別變化。

目前國中會考除了寫作測驗及英語聽力，只有數學考非選擇題，未來社會、自然科是否也會加考非選題？台師大副校長宋曜廷說，非選題某種程度上會補足選擇題的不足，但從國中基測轉型到會考，已從原本各科都只考選擇題，陸續增加國文寫作測驗、英語聽力及數學非選題，但短期內自然、社會科不會規畫考非選題，因為不希望增加學生過大壓力。

國中會考落幕後，國中教育會考總闈場今天中午啟闈，169位試務人員相繼走出闈場。記...
國中會考落幕後，國中教育會考總闈場今天中午啟闈，169位試務人員相繼走出闈場。記者余采瀅／攝影
分享
教育部長吳茂昆(左)今天至國家教育研究院台中院區國中教育會考總闈場啟闈。記者余采...
教育部長吳茂昆(左)今天至國家教育研究院台中院區國中教育會考總闈場啟闈。記者余采瀅／攝影
分享

國中教育會考教育部吳茂昆

相關新聞

107國中會考五科完整試題解答

2018-05-20 13:30

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

2018-05-20 15:40

會考結束了！ 五科吸睛試題解析看過來

2018-05-20 14:01

107國中會考自然科試題解答

2018-05-20 13:26

107國中會考社會科試題解答

2018-05-20 13:14

英語科「轉折語意」難度高 沒考綜合時態

2018-05-20 13:16

煮蟹肉棒時塑膠套要拆嗎 會考自然科「很生活」

2018-05-20 13:16

獨／因應新課綱 會考社會、自然研議加入非選題

2018-05-20 12:45

會考英文閱讀測驗多 補教師估：錯逾2題無緣A++

2018-05-20 16:36

吳茂昆失言？免試採計會考很好？ 全教總：很可怕

2018-05-20 16:31

國中會考試務人員出闈 6月8日寄發成績單

2018-05-20 16:30

國中會考朝素養命題 教部：需觀察學生反應

2018-05-20 16:28

高雄考場小違規不斷 有人急改答案卡、考完英聽急離開

2018-05-20 16:21

國中會考英語聽力 考生：題目拐很多彎

2018-05-20 14:46

會考自然、社會也將考非選題？教部這麼說

2018-05-20 14:01

會考結束囉！嘉義地區缺考人數歷年新低

2018-05-20 13:49

107國中會考英語（聽力）科試題解答

2018-05-20 13:34

107國中會考英語（閱讀）科試題解答

2018-05-20 13:29

會考自然科計算少 考生：比模擬考簡單

2018-05-20 13:29

英語考題生活化 考生：題材廣泛須多涉獵

2018-05-20 13:28

國中會考英語閱讀 考生：面向較多需思考

2018-05-20 13:10

107國中會考數學科（非選擇題）試題

2018-05-20 13:10

107國中會考數學科試題（選擇題）解答

2018-05-20 13:09

會考英聽簡單易懂 進階題天氣預報得想想

2018-05-20 13:09

會考五科 考生認為：國文最難

2018-05-20 13:04

會考英聽 考生：沒有陷阱 抓關鍵字即可做答

2018-05-20 13:04

107國中會考寫作試題

2018-05-20 12:51

107國中會考國文科試題解答

2018-05-20 12:47

台南到考率良好！自、英考題難易適中

2018-05-20 12:15

會考英文 閱讀與模擬考難易差不多、出現跨科題

2018-05-20 12:14

鐘響後繼續劃卡 國中會考桃園考區5違規

2018-05-20 12:09

會考英文科 考生：比起過去都難、閱讀測驗偏長

2018-05-20 12:01

明年公布會考題本範例 素養題不會多到讓學生有壓力

2018-05-20 11:52

47年興中國中將停辦 工會痛批宜縣府先射箭、再畫靶

2018-05-20 11:27

國中教育會考 下午公布試題答案

2018-05-20 11:12

會考自然科考題難易適中 考生：前4頁幾乎秒答

2018-05-20 10:52

會考自然科 考生：考基礎觀念比模擬考簡單

2018-05-20 10:19

會考自然科 考生直呼比平常考試還簡單

2018-05-20 10:14

會考自然科生活化偏易 跨領域為12年課綱暖身

2018-05-20 10:14
看更多

熱門文章

107國中會考五科完整試題解答

2018-05-20 13:30

107國中會考國文科試題解答

2018-05-20 12:47

會考作文「我們這個世代」 要拿高分不能活在自己的世界

2018-05-19 18:46

107國中會考數學科試題（選擇題）解答

2018-05-20 13:09

107國中會考英語（閱讀）科試題解答

2018-05-20 13:29

107國中會考社會科試題解答

2018-05-20 13:14

107國中會考自然科試題解答

2018-05-20 13:26

拔管黑手是誰？黃士修指這幫台大人是法律麥卡錫

2018-05-19 16:56

國中會考作文題目揭曉：「我們這個世代」

2018-05-19 17:14

107國中會考數學科（非選擇題）試題

2018-05-20 13:10

107國中會考英語（聽力）科試題解答

2018-05-20 13:34

青天霹靂！擋不住少子化 宜蘭明年要停辦興中國中

2018-05-19 19:10

國中教育會考 下午公布試題答案

2018-05-20 11:12

怎會這樣？雲林有一所國中24人集體缺考

2018-05-19 17:43

國中會考今第二天 後續重要時程表看這

2018-05-20 09:15

會考結束了！ 五科吸睛試題解析看過來

2018-05-20 14:01

會考最難拿Ａ！自然科明登場 補教師指引必考題

2018-05-19 21:08

107國中會考寫作試題

2018-05-20 12:51

會考國文寫作 多數考生都寫「科技世代」

2018-05-19 17:55

會考作文「我們這個世代」 要有世代比較才具深度

2018-05-19 17:17

會考英文科 考生：比起過去都難、閱讀測驗偏長

2018-05-20 12:01

會考自然科考題難易適中 考生：前4頁幾乎秒答

2018-05-20 10:52

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

2018-05-20 15:40

會考國文科文言文僅500字 藥廠黑幕也改寫入題

2018-05-19 17:09

會考自然科 考生：考基礎觀念比模擬考簡單

2018-05-20 10:19

會考作文「我們這個世代」 學生都說好發揮

2018-05-19 17:24

會考英聽考試規則不一樣 明天遲到小心抱鴨蛋

2018-05-19 22:54

是緊張嗎？國中會考還有人嚼口香糖看手機

2018-05-19 19:09

桃園會考首日20件違規 女學生摺疊梳梳頭髮也被抓

2018-05-19 17:56

會考自然科 考生：比過去考古題都來的簡單

2018-05-20 09:58

考生欲返考場遭制止 情緒喧嘩違規恐不計分

2018-05-19 17:46

會考英文 閱讀與模擬考難易差不多、出現跨科題

2018-05-20 12:14

影／吳茂昆：不知道全教總為什麼要我下台！

2018-05-20 14:45

煮蟹肉棒時塑膠套要拆嗎 會考自然科「很生活」

2018-05-20 13:16

107會考數學「轉三個彎」 星座、打果汁很生活

2018-05-20 00:13

英語科「轉折語意」難度高 沒考綜合時態

2018-05-20 13:16

會考自然科生活化偏易 跨領域為12年課綱暖身

2018-05-20 10:14

影／偏鄉生會考像「進京趕考」 考前一天翻山越嶺下山

2018-05-20 08:41

會考自然科 考生直呼比平常考試還簡單

2018-05-20 10:14

會考結束囉！嘉義地區缺考人數歷年新低

2018-05-20 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top