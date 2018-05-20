會考自然、社會加考非選題？ 心測中心：短期內未規劃

2018-05-20 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



國中教育會考今日考自然及英語科，教育部長吳茂昆今天至國家教育研究院台中院區國中教育會考總闈場啟闈，169位試務人員相繼走出闈場。吳茂昆說，國中會考落幕後，預計6月8日上午8點開始，考生可以查詢成績，成績單也會開始寄發。

吳茂昆指出，12年國教是培養孩子的重要階段，不論人格特質、能力開發都是在這個階段養成，孩子18歲畢業以後的路就會非常寬廣，會考內容緊密連結課程的設計，他看到全國15個招生區均有採計會考成績非常好，而英國的會考成績除與入學有關，甚至與未來出社會的工作有所關連，有一天台灣也可能走上這個階段。

會考被定位為國中畢業生的學力檢定，但教育部擴大推動「優先完全免試入學政策」，完全不採計會考成績，教育團體也多朝會考和升學逐漸往脫鉤在邁進，教育界擔憂教育部對於會考定位政策將有所改變。

教育部國教署長邱乾國說明，免試入學超額比序參採國中會考成績，目前參採不可以超過3分之1，政策沒有改變。但為減輕學生學習壓力，教育部擴大優先免試和完全免試政策持續推動，完全免試由去年2千多個名額，今年增加到4千多個名額，明年仍會持續擴大；為降低國中生升學壓力，透過完全免試政策，讓國中和高中6年一貫課程銜接，讓孩子能有更好適性輔導，沒有特別變化。