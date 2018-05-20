好熱！ 台北近中午飆出35度高溫

2018-05-20 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



國中會考第二天仍是高溫炎熱的天氣，上午10點半以後台北飆破34度，最高溫出現在台北11點28分有35.0度，11點半仍在34度以上，板橋11點16分是33.9度，除了馬祖，各地都是30度的高溫，宜蘭、嘉義達33度。不過多數考場及休息區有冷氣，考生覺得高溫影響不大。