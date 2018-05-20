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好熱！ 台北近中午飆出35度高溫

2018-05-20 11:59聯合報 記者雷光涵╱即時報導

國中會考第二天仍是高溫炎熱的天氣，上午10點半以後台北飆破34度，最高溫出現在台北11點28分有35.0度，11點半仍在34度以上，板橋11點16分是33.9度，除了馬祖，各地都是30度的高溫，宜蘭、嘉義達33度。不過多數考場及休息區有冷氣，考生覺得高溫影響不大。

紫外線方面，沙鹿、苗栗、朴子、彰化、嘉義、台南、宜蘭、高雄等皆一度達紫爆的「危險級」，上午11時沙鹿、新屋、成功、嘉義、花蓮、台東、高雄、宜蘭等多處為紅色的「過量級」。

上午各地溫度幾乎都超過30度，台北飆破35度。記者鄭清元／攝影
上午各地溫度幾乎都超過30度，台北飆破35度。記者鄭清元／攝影
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高溫紫外線

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