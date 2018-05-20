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幽門桿菌搗亂胃發炎 對症除菌才能避胃癌

2018-05-20 10:20中央社 台北20日電

幽門螺旋桿菌感染是胃癌主因，早期染菌可能發炎、消化性潰瘍，又以偏鄉帶菌率較高。台大醫師提醒，肇因於幽門螺旋桿菌的慢性發炎應對症下藥，別只吃胃藥，以免增胃癌風險。

幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）是螺旋狀具有纖毛的細菌，1983年兩名澳洲學者在刺胳針（TheLancet）學術期刊發表，在慢性胃炎中發現幽門螺旋桿菌；學者們也自己進行人體試驗，證實將幽門螺旋桿菌注入胃內可以造成胃黏膜發炎。

慢性胃黏膜發炎可能導致腺體萎縮、消失、組織轉化，產生癌前病變；台大內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，幽門螺旋桿菌是胃癌的高危險因子，有9成的胃癌都跟幽門螺旋桿菌有關，及早發現幽門螺旋桿菌並除菌治療，是防治胃癌關鍵。

台大醫院內科部主任吳明賢、教授林肇堂、公共衛生學院教授陳秀熙率領的研究團隊，從2004年即深入馬祖，廣邀馬祖民眾吹氣篩檢幽門螺旋桿菌，並對帶菌者做除菌治療。經多年追蹤發現，只要根治幽門螺旋桿菌，可將胃萎縮發生率降低超過7成，且降低5成胃癌發生率。

李宜家說，幽門螺旋桿菌主要傳染方式是經口傳染，包括不乾淨的飲水、食物、唾液，也有家庭群聚感染的現象。一般來說，幽門螺旋桿菌的感染率隨年齡增加而增加，盛行率隨地區開發程度略有不同，台大團隊針對台灣地區未曾接受過除菌治療的民眾調查，估計大約有30%左右感染幽門螺旋桿菌。

根據台灣胃癌地圖，李宜家說，雖然近年來胃癌發生率有逐漸下降趨勢，台灣部分偏鄉地區仍呈現「紅通通」一片，胃癌發生率普遍較高，馬祖近年因台大深耕防治，情況已經轉好，但可推測其他胃癌發生率高的偏遠地區，民眾的幽門螺旋桿菌帶菌率應該偏高，應該積極進行胃癌防治。

李宜家表示，六都幽門螺旋桿菌的帶菌率會比較小，因都市化、衛生習慣較佳，且比較有機會接觸醫療資源，增加除菌機會。民眾透過胃鏡、碳十三尿素呼氣試驗或糞便檢查，就能發現幽門螺旋桿菌蹤跡。

幽門螺旋桿菌造成的慢性胃炎可能產生上腹不適，嚴重者會產生消化性潰瘍，如胃潰瘍、十二指腸潰瘍。有消化性潰瘍者幾乎半數以上都可在胃內發現幽門螺旋桿菌感染。

李宜家說，消化性潰瘍若拖著不治療，可能會導致胃腸道出血、穿孔，或出口阻塞等併發症，最嚴重者就可能導致胃癌。但很多有慢性胃炎者，可能自行買胃藥緩解不適，或就醫時醫生僅說「發炎」，卻沒有追究原因，沒有對症下藥。

李宜家表示，要對抗幽門螺旋桿菌，必須進行1至2週的抗生素除菌治療。若只是用緩解胃部不適的質子幫浦抑制劑等胃藥抑制胃酸，根據研究顯示，幽門螺旋桿菌會繁衍得更「快樂」，未來罹患胃癌的風險反而更高。

除幽門螺旋桿菌可能造成胃病之外，李宜家說，民眾仍需避免醃製、過鹹、不潔的食物，這些食物可能含亞硝酸鹽對胃部健康有害，應多吃新鮮蔬果，其中含有β胡蘿蔔素及多種維生素對胃壁有益。

胃癌台大醫院馬祖

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