把手機丟掉過更好的人生？遇上這十個時刻你就會崩潰

2018-05-20 08:52 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



圖為滑手機示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 常常看到有人在挑戰沒有手機的生活，走進大自然，傾聽自己內心深處的聲音，你是否也躍躍欲試呢？

擁抱自己的心聲吧

別傻了，承認吧！其實你根本做不到，沒有手機的生活，只會讓你更焦慮，現代人的生活脫離不了手機，有時候不是自己愛滑，而是無論工作戀愛交友都綁在各種app上呀！

有研究顯示，沒有手機的人專注力會提升，但老實講，沒手機會妄想會不會有人找你，心情反而更不安呢！網路溫度計今天就利用《KEYPO大數據關鍵引擎》來統計大家沒有手機時，最怕遇到那些狀況，來看看你是否也有遇過以下狀況吧！

NO.10 用line、Messenger跟朋友聊天

每個人手機裡都有一個講屁話的群組吧？（小編先承認我不只一個），不管是上班族還是學生，想說主管或是討人厭的同學壞話時，但卻發現身旁沒有一個可以大講特解的對象，一定要立馬丟群組討論一番啊！無法想像沒有跟朋友聊幹話、亂丟貼圖的時刻，卻發現身旁沒有手機，臣妾做不到啊！

NO.9 急需線上購物搶便宜

身為一個標準的現代懶人，出外不再是靠朋友，而是靠網路跟手機好嗎！有了手機幾乎甚麼事情都能做到，小資女跟月光族，當然要聰明的理財，哪裡有便宜就往哪裡去，手指點開超好買又好逛的購物網，不只免除舟車勞頓，搬重物的麻煩，直接送貨到府，讓你一邊追劇看歐爸，也能輕鬆購物！

NO.8 身上沒錢要用行動支付

地球人每三個人就有一位有金魚腦基因（胡說），雖然是有點誇張，但誰出門沒忘記帶過東西，結帳時發現錢不夠，對吧？幸好科技的發明，造福了我們這些健忘的人類，你可以身上沒帶錢包，但沒有手機一定就會馬上焦慮，有了行動支付讓我們忘記錢包的存在，但是出門連手機都忘了帶，錢包裡面也沒錢的話，我只想回家啊！

NO.7 想追劇看影片

身為一個現代人，生活壓力是很大的，下班只想看歐巴跟好笑的影片，做一些飽暖思淫慾、躺著很療癒的事情，也是超級合情合理的！上班中途午休時間到，終於有一個人的時間，不用被暴雷，能夠盡情沉浸在美好的追劇時光，不想大膽用電腦被老闆釘，卻發現身邊沒有手機，暗！只想寫個「慘」字呀！

NO.6 想聽音樂熱唱抒發心情

音樂是全世界的共通語言，不管是通勤坐車、無聊的等待時間，或是悲傷時想為自己點播一首《我沒醉》，戴上耳機點開音樂播放器，都能找到屬於自己的主打歌！仔細想一想你的生活，如果沒有手機以及音樂的陪伴，簡直就是失去人生色彩的一件事，別讓自己變成哀傷的孤島，手機音樂app萬歲呀！

NO.5 出去玩跟朋友走散迷路了

當跟朋友約好假日出去玩，或是到國外旅遊時，來到人生地不熟的地方，如果沒有手機地圖的指引，真的無法想像啊～

尤其是在人潮多的景點，一個閃神回頭，不小心跟朋友走散時，如果身旁沒有手機可以聯絡，那種感覺就像童年被遺棄在遊樂園中的悲傷回憶，想找不到，如果有手機，那這一切都不會發生！到這裡不禁悲從中來，為那個無助的自己哭個三分鐘。

NO.4 想上網參與社會不想邊緣化

手機上網吃到飽真的是一個很偉大的發明，每次當家裡網路壞掉，手機一拿出來連線，輕鬆解決斷網危機，若是出門到了手機收訊沙漠，也不用太害怕，現在幾乎都有wifi可以連線，舒緩你上網的渴。

但如果你連手機都沒帶，直接GG跟外界斷了聯繫，回歸到原始人的生活，連邊緣人都可以自己滑手機，你只能默默發呆，那就不是單純難受兩個字可以形容的難受了！

NO.3 想自拍、錄秒拍抖音

想要拍下美美的自己、生活中值得紀念的時刻，或是錄製有趣的影片分享時，最痛恨身邊沒有手機！多虧短片APP如秒拍、抖音的發明，只要架好手機，音樂打開，配上酷炫的轉場特效，人人都可以是網美網帥，完美滿足表演慾、分享慾，也讓更多人的生活圈有了串聯。

告訴你，更好玩的事來了，現在單機作業已遜掉！眾多網友在討論要揪好友一起參加一個「超展開活動」，集合多人合機發揮創意，錄下歡樂熱舞還可以抽萬元禮券，替生活製造更多驚喜與樂趣！

NO.2 需要跟別人通話聯絡

剛經歷超衰的一天，想打給朋友哭訴，卻沒有手機；跟朋友約好，彼此卻找不到對方，簡直藍瘦香菇！

俗話說的好，世界上最遙遠的距離，就是你明明在我眼前，我卻找不到你，感覺就像當你肚子超痛想拉肚子時，發現廁所沒有衛生紙，而唯一一包身上的衛生紙，剛剛已經借給廁所外的朋友，那種近在眼前，卻又像在咫尺天涯邊遙遠，真的是太悲傷了。

NO.1 想打卡PO限時炫耀、討拍拍

不管是早餐吃什麼，今天又遇到什麼瞎事，還是孤單寂寞覺得冷，突然靈感爆發想要吟詩作對，超需要手機來發限時廢文，PO文PO圖求讚討拍，相信這是每個現代人都超需要的療癒時刻！

想要打卡發文時，卻發現手邊沒有手機，這時的你就像失去紙筆的詩人、沒有陽光照射的向日葵、失去雙手的畫家，世界天旋地轉頓然失色，滿腔熱血無處發洩，可是會憋出病來！萬萬不可啊！

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 遠離手機才有腦？才怪！沒手機就斷手斷腳的十大瞬間

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