賈新興：4月地球體溫發燒 歷史第三名偏暖

2018-05-20 06:20 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，今年4月地球體檢報告仍呈現持續發熱的狀況。