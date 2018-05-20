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今天高溫悶熱 大台北高溫上看35度

賈新興：4月地球體溫發燒 歷史第三名偏暖

2018-05-20 06:20聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，今年4月地球體檢報告仍呈現持續發熱的狀況。

他說，根據NOAA的資料顯示，今年4月地球體溫，比長期平均13.7度高了0.83度，僅次於2017年的0.89度和2016年的1.08度，是1880年來的第三名偏暖。

圖為天氣高溫炎熱，昨天國中會考的考生拿著小風扇驅暑。記者徐兆玄／攝影
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