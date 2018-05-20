高溫上看36度！吳德榮：周二前都很熱防中暑

2018-05-20 06:14 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天、明天鋒面大都還在長江流域向東移動，直到周二南移至華南。今天至周二台灣持續受到暖氣團的籠罩，平地晴朗穩定，氣溫持續偏高；中午前後紫外線大多為危險級及過量級，應注意防曬；午後雲量增多，山區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部局部地區偶爾也有受影響的機率。

今天北部氣溫約在26至36度、中部26至34度、南部26至34度、東部25至33度。今天至周二，大台北高溫大都在36度上下振盪，其他各地高溫也在33至34度；中午前後皆已炎熱如盛夏，今日參加國中教育會考的考生及家長要注意防曬，也要多喝水、小心中暑。

他說，周三鋒面抵達台灣時，鋒面結構弱、且是移動性的，模式模擬的降雨、愈修愈弱，是否仍有劇烈天氣發展的機率？非模式能直接模擬，需持續觀察；由於鋒面後冷空氣很弱，上半天各地仍悶熱，下半天北台灣氣溫才稍降，其他地區下降不明顯。周四北台灣稍轉涼。周五暖氣團逐漸增強，氣溫回升。周六、下周日天氣晴朗、又要暖熱如盛夏，大台北將再升至36度以上，不排除有可能再創高溫的機率。

中央氣象局副局長鄭明典在臉書指出，根據歐洲模式顯示，印度季風似乎會如期報到，西南季風在月底會進入孟加拉灣(圖中藍色箭頭)。但是，副高軸線還沒有退出南海的跡象，我們的梅雨還是不樂觀，還要再等。

氣象局說，今天至周二各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。周三鋒面影響，中部以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；北部及東北部天氣稍轉涼。