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是緊張嗎？國中會考還有人嚼口香糖看手機

2018-05-19 19:09聯合報 記者羅建旺╱即時報導

107年度第5屆國中教育會考今、明2天登場，宜蘭縣4949名考生分別在8個考場、140個試場應試。經統計，首日共225人次缺考，包括社會科47人、數學科48人、國文51人、寫作測驗79人。

首日有傳出9人違規，有人考社會科時，嘴裡還嚼食口香糖，監考老師發現，請考生吐出，包在衛生紙丟棄，因違規，被記違規一點。

另外，有考生戴電子手表，考試時鈴響，被扣違規一點，有考生考試拿出手機來看，手機雖未響，但也被扣違規兩點，其他違規則都是提前翻題本或劃卡，都被記違規兩點。

試務中心指出，宜蘭考區設有特殊試場，服務有需要的考生，其中，有使用語音報讀播放器者，放大試卷，數學科非選擇題使用放大答案卷，寫作測驗使用放大答案卷，另有申請延長考試時間20分鐘。

試務中心提醒，明天依序考自然、英語閱讀、英語聽力，英語聽力考試時，考生不能遲到，也不能早退，否則不予計分。

宜蘭縣政府指出，教育會考成績單將於6月8日寄發並開放網路查詢，考生可同時選填宜蘭區高中或高職志願，今年度並新增五專優先免試入學管道，國立蘇澳高級海事水產職業學校及國立頭城高級商業職業學校試辦學習區完全免試入學，提供鄰近國中學生不採計國中教育會考即可申請的升學管道。

若經免試入學最終錄取且報到學生之平均班級人數，未達35人的高中職，得申請辦理免試續招，續招簡章於7月31日前公告，相關資訊可上教育部主管高級中等學校免試入學續招資訊網（http://210.59.13.247/continu_stud/）查詢。

107年度第5屆國中教育會考今、明2天登場，宜蘭縣4949名考生分別在8個考場、...
107年度第5屆國中教育會考今、明2天登場，宜蘭縣4949名考生分別在8個考場、140個試場應試。圖／羅東高中提供
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107年度第5屆國中教育會考今、明2天登場，宜蘭縣4949名考生分別在8個考場、...
107年度第5屆國中教育會考今、明2天登場，宜蘭縣4949名考生分別在8個考場、140個試場應試。圖／羅東高中提供
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國中教育會考免試入學教育部

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