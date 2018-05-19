台史博館農運30年紀錄片 年輕世代上一課

2018-05-19 18:48 中央社 台南19日電



520農運30週年紀錄影片由台灣綠色小組影像紀錄永續協會拍攝及剪緝，這部紀錄片的放映是台史博館解嚴30年系列活動之一，總共只放映兩場，19日已是第2場。 中央社 分享 facebook

在520農運30週年前夕，一部長達69分鐘、敘述當時人事物及場景的紀錄片，今天在國立台灣歷史博物館放映，給不曾接觸解嚴前後歲月的年輕世代，上了寶貴的一課。

520事件30週年紀錄影片由台灣綠色小組影像紀錄永續協會拍攝及剪緝，這部紀錄片的放映，是台史博館解嚴30年的系列活動之一，只放映兩場，第一場在今年1月的台南市中西區，今天是第二場。

現場觀看紀錄片的民眾不多，但不少是年輕世代，他們靜靜地看著螢幕上黑白、彩色交叉的畫面，部份當事人還是大家耳熟能詳的政治人物，不同的是，這些人當時年輕青澀，讓人不禁在心裡說，原來他們年輕時是這個樣子。

紀錄片放映後，由台史博館副館長謝仕淵和台灣綠色小組影像紀錄永續協會成員林信誼對談；畢業自文化大學新聞系的林信誼，在農運發生時，就扛著攝影機在場拍攝。

年輕時就投入反對運動的林信誼，暢談著反對運動的歷史和自身的經歷，他座位旁擺滿了黨外時期的反對雜誌，這些雜誌發行的壽命都不長，對林信誼來說，卻有如珍寶。

現場寂靜無聲，只有林信誼的聲音飄盪在空中，他說，年輕人的心是純潔的，從反對運動到318學運都是如此，但台灣真正轉型，還有很長的路要走。