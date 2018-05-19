第三世界缺乏電力 清大生設太陽能板供電

2018-05-19 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



清大國際志工團隊連續11年送愛到前往肯亞、坦尚尼亞、貝里斯及馬來西亞等地，至今已有6百多位清華志工到海外服務，今年將有47位學生出發，將把募集到4百多台二手電腦、以及太陽能板，送往缺乏電力、電腦設備的偏遠國家。清大校長賀陳弘肯定，清大生能將所學教給當地學生，傳遞知識也送愛，是最好的國民外交。

賀陳弘說，2007年創建清大國際志工計畫，第一批志工赴尼泊爾、印尼、中國青海、馬來西亞服務，接著到非洲的坦尚尼亞、獅子山、肯亞、迦納，以及中美洲的貝里斯等國。學生也依據各地不同的需求，提供弱勢孩童資訊教育、協助醫師團義診與衛生教育、推動文史工作記錄當地歷史等。

肯亞志工團團長吳欣芳表示，今年是第4次出團，將帶著募集到的120台二手電腦桌機及60台筆電，前往納庫魯（Nakuru）等較偏遠城市，為當地3所中學建立電腦教室，並提供資訊教育。

吳欣芳說，過去到當地服務發現，缺的不只是電腦，上網也很困難。今年準備一套不必上網就可以搜尋的離線資料庫「樹莓派」(Raspberry Pi)，內有維基百科、可汗學院等電子書，讓學童運用學會查找資料的方法。

志工團還將架設「線上交流平台」，串聯清華志工曾提供資訊課程的學校，希望在志工團返國後也能自行交流教育資訊。吳欣芳表示，未來透過平台能了解大家在電腦教育上遇到的困難，即時提供建議與服務。

坦尚尼亞志工團團長李禹彤表示，將帶120台二手電腦送給當地8所中學，培育電腦資訊種子教師。今年也設計簡單科學實驗，如利用紙飛機教學生認識空氣力學，還有投石機、吸管吹箭等小道具。