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台南麻豆1鵝場罹病原禽流感 撲殺1050隻

2018-05-19 14:17聯合報 記者吳政修╱即時報導

台南市麻豆區1養鵝場確定罹高病原禽流感，今天撲殺1050隻，台南市動物防疫保護處副處長莊惟超說，全台仍陸續有禽流感發生，養禽業者須注意。

麻豆養鵝場前天發病，台南市動物防疫保護處前往採樣，昨天將病材送淡水家畜衛生試驗所檢驗，莊惟超說，確定罹高病原禽流感，至於是H5N2或H5N8還要進一步確定。

今天已將該場1050隻鵝撲殺，莊惟超表示，此為台南第二起養鵝場罹高病原禽流感，籲業者留意。

台南市麻豆區1處養鵝場罹高病原禽流感，今天撲殺1050隻鵝。圖／翻攝自臉書
台南市麻豆區1處養鵝場罹高病原禽流感，今天撲殺1050隻鵝。圖／翻攝自臉書
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禽流感H5N2

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