六旬婦彎腰撿個紙屑就骨折 竟是骨質疏鬆害的

2018-05-19 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣竹山鎮62歲陳姓婦女見地面有紙屑，下意識彎腰撿拾時，聽見背後發出「咔」的一聲，之後痛到難以挺起腰桿，在家人陪同至東華醫院就診後發現，腰椎第一、二節變形，而這竟是骨質疏鬆嚴重所致。

東華醫院指出，骨質疏鬆症躍居全球第二大流行病，據醫學統計，國內約3分之1的婦女會因骨質流失至少經歷一次脊椎、髖部或手腕等骨折，男性發生率則約5分之1，而南投縣因高齡化嚴重，因此患此症者占極高比例，其中多數不自知。

東華醫療部副院長汪國麟指出，正常脊椎看起來正方形，若罹患骨質疏鬆症則以4級區分，只要達負2.5級就是骨骼生病了，而陳婦因彎腰脊椎受力變形呈現上、下雙凹，診後評估已達第3級，嚴重恐倚賴輪椅代步，甚至長期臥床。

汪說，因骨質疏鬆無任何症狀，被發現多因腰椎、髖部或手臂等部位脆性骨折，驚覺時骨質流失已相當嚴重，其中脊椎造骨折會令患者坐臥疼痛難忍，而髖部骨折除疼痛，患者將無法站立行走，僅能透過手術治療，降低坐輪椅和臥床等狀況。

而65歲以下卻具有危險因子的停經女性、逾65歲女性、逾70歲男性，以及因低骨量或骨質流失服用相關藥物者等均為骨質疏鬆的高危險群；而想避免骨質疏鬆症發生的不二法門仍是「預防勝於治療」。