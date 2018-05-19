國中會考社會科 難易適中背誦多 都有可以秒殺題

2018-05-19 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



107年國中教育會考今天上午登場，第一堂考科為社會科，學生反映，考題難易程度適中，跟過去歷屆考題差不多，但是歷史、地理考題背誦部分較多，得花點心思。

上午8點半開始考試，內湖高中考場7點半就湧進考生及陪考家長，由於天氣炎熱，幾乎人手一把扇子搧風，還不少家長全副武裝，自備乘涼椅、保冰箱，就怕天氣太熱影響孩子考試。

明湖國中學生徐子維認為，這次社會科包括公民、地理、歷史都有可以「秒殺」的題目，尤其是考卷前幾題特別簡單，接下來才開始有中等、困難的題目，難易度循序漸進，且分布均勻，跟過去歷屆考題相差不大。

徐子維說，歷史有考二次世界大戰，日據時期考題比率則最多，但這次比較特別的是考很多歷史分期的題目，題目先敘述一個歷史事件的時空背景，再給考生選項挑選年份、或在哪裡發生，雖然以前歷屆考題也會考這種題目，但今年比重特別大，較多需要背誦的題目。

三民國中學生劉彥宏認為，地理考世界各國的城市分布，是考題中相對較難的部分，需要強大的記憶力才可以背下各國城市的地理位置，公民則相對簡單，考很多基本的法律知識。