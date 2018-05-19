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影／國中會考社會科簡單 考生笑呵呵

2018-05-19 10:11聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

國中會考今天登場，第一節考社會，嘉義地區秩序良好，嘉義市長涂醒哲視察嘉義市3個考場，為考生加油打氣；考生們普遍認為社會科考題比模擬考簡單，只要花時間想。

嘉義考區試務委員會表示，107年國中教育會考嘉義考區在嘉義高中、嘉義高工、嘉義女中、民雄農工及東石高中共五所學校舉行，共有7978人報名，相關考場都依規定準備完成，請考生安心應試。

宏仁女中的林姓考生表示，社會科考題活潑，例如考題給予西方國家的時代背景，猜中國當時是哪一朝，又或是西班牙曾占領過亞洲哪一個國家。

國中會考今天登場，考生們保握機會讀書。記者姜宜菁/攝影
國中會考今天登場，考生們保握機會讀書。記者姜宜菁/攝影
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國中會考今天登場，考生們普遍認為社會科簡單。記者姜宜菁/攝影
國中會考今天登場，考生們普遍認為社會科簡單。記者姜宜菁/攝影
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國中會考今天登場，考生們保握機會讀書。記者姜宜菁/攝影
國中會考今天登場，考生們保握機會讀書。記者姜宜菁/攝影
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考題國中教育會考涂醒哲

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