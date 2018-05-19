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台灣出現高溫的原因 氣象專家指兩個更易造成

2018-05-19 08:43聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台北氣象站昨天出現37.4度高溫，破了2016年的5月31日高溫37.3度，直逼1991年5月26日的37.7度，而1991年的紀錄是5月台北的史上最高溫紀錄。

天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，造成台灣出現高溫的3種天氣型態，包括一是西南季風造成背風的台東出現焚風，例如前天的大武；二是太平洋高壓，例如昨天的台北高溫；三是颱風外圍的下沉氣流，目前「尚未露臉」。

他說，除了以上的天氣型態會帶來高溫，還有兩個則會讓高溫更容易出現，包括全球暖化也是一個重要的大趨勢，墊高了溫度的基準；再來就是都市的熱島效應了。

中央氣象局說，今天至下周二白天各地大多仍為多雲到晴，午後在各地山區及北部、東半部平地有局部短暫雷陣雨，另外入夜後東半部沿海地帶也有局部短暫陣雨；白天氣溫持續偏高，各地高溫都在31、32度以上，西半部更可以來到34、35度，其中下周一、下周二東南部地區有焚風發生的機率，中午前後各地紫外線指數容易達到過量或危險等級，請記得多補充水分及做好防曬工作。

下周二晚起鋒面接近，天氣將有所轉變，中部以北、東北部及南部山區逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，須注意局部地區有較大雨勢發生的機率。

下周三鋒面影響，各地都有陣雨或雷雨，全臺都要提防局部大雨發生；東北風略增強，北部及東北部天氣稍轉涼，高溫和前一天相比約下降5度左右，其他地方影響不大。

下周四鋒面通過，降雨趨緩，但各地仍有短暫陣雨或雷雨。下周五南風再起，天氣漸趨悶熱，南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區午後亦有局部短暫雷陣雨。

26日至28日各地恢復為高溫悶熱、午後有局部雷陣雨的天氣型態；時序進入梅雨季及汛期，若鋒面在台灣附近時，易有強降雨等劇烈天氣發生，請留意最新氣象資訊。

台北氣象站昨天出現37.4度高溫。聯合報系資料照
台北氣象站昨天出現37.4度高溫。聯合報系資料照
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高溫紫外線

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