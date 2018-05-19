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高溫上看37度！ 吳德榮：中午前後炎熱如盛夏

2018-05-19 06:59聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

昨天台北高溫升至37.4度，再創今年最高溫，為史上5月第2高；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，主要原因是氣團較前一天回暖1度多，又有一樣的短波輻射增溫，所以繼前天36.0度，再創記錄。昨中午前後的紫外線指數，持續達危險級及過量級；午後雲量才增多，山區有局部短暫陣雨或雷雨。

他表示，鋒面大都在長江流域向東移動，直到下周二才南移至華南。今天至下周二台灣持續受到暖氣團的籠罩，平地晴朗穩定，氣溫持續偏高；中午前後紫外線大多為危險級及過量級，應注意防曬；午後雲量增多，山區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部局部地區偶爾也有受到影響的機率。

今天北部氣溫約在25至36度、中部25至34度、南部26至35度、東部25至34度。他說，今天至下周一大台北高溫大都在36度上下振盪，不排除其中仍有可能再接近37度左右；其他各地高溫也在33至34度；中午前後皆已炎熱如盛夏，今天、明天參加國中教育會考的學生及家長們要注意防曬，也要多喝水、小心中暑。

昨天在華中一帶，有鋒面前不穩定的大氣，吳德榮說，其所發展的中尺度對流系統(颮線)向東通過華中很多省分，伴隨雷擊、強風、短時強降雨等劇烈天氣；今晨4時紅外線衛星雲圖顯示，颮線前進至浙江，強度已減弱。未來鋒面抵達台灣附近時，要留意的是可能被新激發的中、小尺度對流系統，與現存的颮線無關。

吳德榮指出，下周三鋒面抵達台灣時，鋒面結構並不強、且是移動性的；但是對梅雨季的每一道鋒面，都應該要保持警覺，因為大氣較其他季節不穩定，中、小尺度對流系統還是有一些機率被激發；屆時多注意氣象局所發布特報及即時訊息。

他說，下周三因鋒面後冷空氣不強，下半天起北台灣氣溫才稍降，下周四稍轉涼。下周五暖氣團再增強，氣溫大幅回升、天氣又要熱如盛夏了。

氣象局說，今天至下周二各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。下周二晚起鋒面接近，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

下周三鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，並易有局部大雨發生，北部及東北部天氣稍轉涼。下周四鋒面通過，各地仍有短暫陣雨或雷雨。下周五南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區午後亦有局部短暫雷陣雨。

今天至下周二各地大多為多雲到晴。記者楊萬雲／攝影
今天至下周二各地大多為多雲到晴。記者楊萬雲／攝影
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高溫吳德榮

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