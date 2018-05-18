人美心也美！陽光女孩考觀護人竟為了這個

2018-05-18 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



去年考取司法特考觀護人的蔡雅涵求學時曾參加返鄉服務隊，到偏鄉小學服務，卻發現弱勢孩子容易受環境影響，可能被霸凌或因觀念偏差而誤入歧途，她萌生想當觀護人的念頭，希望能為迷途孩子伸出援手。

24歲陽光女孩蔡雅涵淡江大學公共行政系畢業，活潑開朗的她，曾在華山基金會當志工，大學一年級及二年級自告奮勇參加兩次返鄉服務隊，因熱心助人、總愛散播溫暖的她，希望未來的工作也和助人有關。

「參加營隊促成報考司法特考的動力！」蔡雅涵說，那時參加返鄉服務隊擔任小隊輔，發現營隊中大部分的小朋友都很乖，卻有少數幾個較調皮搗蛋、愛欺負人或罵髒話，實際了解後發現，他們只是想引起大家的注意，因此編了一個小職位，請他們當秩序小隊長，給他們機會，反而更努力去求表現，同樣模式套用在青少年、成人身上，行為偏差甚至犯罪不是一夕促成，只要給機會，都能矯正。

蔡雅涵說，自己也是來自經濟不理想的家庭，為了減輕家裡負擔，大學半工半讀，在補習班、百貨、餐飲、電話行銷、保險業務打工過，能體會經濟弱勢家庭的壓力，期許有朝一日，能憑自己的力量，去幫助需要被幫助的人。

「既然要助人，就貼近個案吧！」蔡雅涵說，因工讀經驗豐富，又曾接觸過業務性質，對於自己的口才有自信，加上參加營隊和小朋友互動體驗，她發現觀護人正好能發揮長才，比法官、律師更貼近個案。

蔡雅涵在大學尚未畢業，即投入國考，儘管抱著滿滿的決心赴考場，卻在首次國考以一分之差落榜，她再給自己一年時間二度報考，放榜時，在得知成功考取檢察署觀護人時，她和家人開心到抱頭痛哭，慶幸自己努力沒白費。