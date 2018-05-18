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為補人力解套 台鐵招聘954人上看53k

2018-05-18 23:00聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

台鐵公告107年營運人員甄試簡章，將招聘954人，依照職缺類別，薪資從2萬5千元起跳，最高上看5萬3千元，報名將從6月1日起，這也是台鐵首度招聘非公務人員中，規模最大的一次招考，預計將能稍解人力不足的問題。

一般鐵路特考都是藉由國考進用人員，具公務員資格，台灣鐵路局今年已公布將招考954名，並將在下月的9日、10日登場，本周再公布營運人員甄試簡章，將招聘非公務員資格的營運人員，同樣也是招954名。

而台鐵也公布招聘錄取名額，服務佐理416名、服務員275名、營運員247名、營運專員16名，起薪從2萬5千元至5萬3千元不等，其中又以營運專員的待遇最高。

台鐵人力長期不足，加上一例一休，更凸顯嚴重的人力荒，行政院今年1月核定同意台鐵增加2818人，包括國考的鐵路特考、自行招聘的營運人員，共分3年補足，預計今年的特考及招聘，可補進近2千人力。

營運人員不具公務員資格，採勞保，只要18歲以上皆可報名，而這次招募一律採網路報名，自6月1日起開放報名，截至6月15日止，不受理現場及通訊報名，7月14日體能測驗、7月28日筆試、8月25日口試，預計最快10月就能報到。

台鐵將招聘954名營運人員。 聯合報系資料照
台鐵將招聘954名營運人員。 聯合報系資料照
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台鐵公務員薪資

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