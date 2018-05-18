沒運動惹禍！她為了國考拚出病赴考場狂吐

2018-05-18 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



司法特考不僅難考，名額又少，對於非相關科系考生更吃力，去年考取司法特考觀護人的蔡雅涵曾以一分之差落榜，也為了二度拚考，壓力大到自律神經失調，躺在床上無法下床，靠吃止痛藥赴考場，甚至在考場狂吐。縱使身體變糟，她仍堅持完成考試，她說，「不要害怕自己做不到，信念的強大很重要」。

蔡雅涵說，大四開始準備考試，因觀護人有分組別，一是少年組，二是成人組，105年報考，因少年組沒開缺，僅有成人組有缺，變成3百多人搶3個名額，第一次國考就失敗收場，雖差一分，仍很受挫。

因觀護人橫跨三大領域，包括社會、心理及法學，尤其非本科系考生，要準備這些考科不容易，蔡雅涵的家人一度勸退，但不想這麼輕言放棄的她，給自己兩年時間，計畫再沒考上就換跑道。

「這就是我人生想做的事！」蔡雅涵說，不試怎麼會知道，真的不要害怕自己做不到，不管是本科系或非本科系，，國考只要努力就有機會成功，強大的信念很重要。

為力拚上榜，蔡雅涵堅持每日讀書一定要「ㄍㄧㄥ」到8小時以上，連運動時間、出外與朋友聚會時間都犧牲，長坐不運動加上壓力極大，這位拚命三娘卻拚出病來。

「千萬別學我，我是最壞示範！」蔡雅涵說，親朋好友都勸要運動，那時候很執著，怕念不好，花很多時間精力在讀書，只知道要「衝」，結果把身體搞壞了，考前一周就躺在床上，到了考場又吐，連三天考試都是靠吃止痛藥撐過。

蔡雅涵以過來人經驗，強烈建議考生說，國考是持久戰，要穩穩直到最後一刻，而不是一開始衝，考試需要體力，若無運動，不僅身體變差，讀書效率也會不好，念到後來容易分神，若有維持運動習慣，會更加順手。

另外，她也建議考生，像是刑法，就算背很多法條，有可能寫不出來，其實有「眉角」，把犯罪架構先釐清再整理，每一個階段要熟悉，再搭配題庫，分門別類寫在筆記上，這招最有用。