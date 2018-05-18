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中京院來台演出6天7場 海外戲迷風靡朝聖

2018-05-18 21:44中央社 台北18日電

中國國家京劇院的當家名角于魁智與李勝素在台灣擁有一批死忠觀眾，5月22日起他們率領中京院80人團隊來台演出6天7場好戲，內容有新編有傳統，吸引了中、港、日的戲迷一同朝聖。

于魁智是中京院藝術總監，也是京劇界老生演員的當紅代表，在今天抵台記者會上，他說，每次到台灣，就像是回家一樣，絲毫沒有陌生感，「因為台灣觀眾對於京劇的熱情，對於老演員、新演員都給予同樣的支持與包容，那很動人。」

長年引領中京院來台演出的傳大藝術負責人周敦仁表示，中京院來台演出因為時間短，因此劇目上都經過精心安排，是濃縮的精華，即使在中國，觀眾們也不可能在短短6天內一口氣看見這樣有新編戲又有經典骨子老戲的演出，因此，每年都會吸引來自中、港、日等地的戲迷們共襄盛舉，一期一會。

這次來台，于魁智說明有三大看點，一是移植改編自粵劇經典的「帝女花」，二是當家梅派青衣李勝素主演的梅蘭芳大師代表作「西施」，最後則是滿台的青年演員，在「秦香蓮」、「赤桑鎮」與「青石山」中將挑大梁，展現唱功也表現功底深厚的武戲場面。

其中的「帝女花」，在今年3月香港藝術節首演時一票難求，反應極佳，故事描述明末長平公主與駙馬周世顯在家國命運下的悲劇愛情。這次在台灣的演出是第二站，因此更是受到各地戲迷青睞。于魁智也強調，台灣的老戲迷多，為了滿足台灣老觀眾的習慣，另外也安排了「二堂捨子」、「伍子胥」等骨子老戲。

中國國家京劇院將於5月22日至27日在國家戲劇院演出。

京劇梅蘭芳

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