幼兒園退費機制推5年 抽查逾7成不合規定

2018-05-18 21:40 中央社 台北18日電



消費者文教基金會今天表示，各縣市訂定的幼兒園收退費辦法實施逾5年，這次抽查15家私立幼兒園退費機制，卻僅4家(約2成7)合規定，超過7成不合規定。

幼兒園招生季開始了，消基會為確保消費者權益，今年4月起抽查15間私立幼兒園的退費機制，了解實際情況。

消基會這次的調查是依照各縣市政府發布的「公私立幼兒園收退費辦法」檢視，但是各縣市訂定的幼兒園收退費辦法都實施超過5年了，只有4家退費機制完全符合規定，約占2成7，等於超過7成不合規定。

不合格情況各異，消基會說，例如有6家都在網頁上註明園方有收取訂位保證金，但是有4家都表示，若沒有就讀，則無法退還保證金。

又例如學費的收退費機制方面，消基會發現有5家幼兒園公告的退費機制不合規定，例如其中一家公告內容包含開學後逾1個月者一律不予退費，跟地方政府規定是入學後逾8週不予退費不同，消基會認為可依「幼兒教育及照顧法」開罰。

消基會呼籲消費者，報名前可先上「全國教保資訊網」（http://www.ece.moe.edu.tw/）查詢所選擇的幼兒園是否合法經營。

當業者提出不退費等公告時，可上網查詢當地政府教育局網站上公告的收退費辦法，據以主張權益，或者向消基會、地方政府消保官申訴。

消基會指出，其實現行各縣市對幼兒園的退費機制並不一致。但是依據教育部公告的「幼兒教育及照顧法」規定，公私立幼兒園的收退費基準、減免收費規定，應至少於每學期開始前1個月公告，若幼兒因故無法繼續就讀而離園，應依其就讀期間退還所繳費用。以上辦法也規定，退費項目及基準的自治法規，由直轄市、縣（市）主管機關定之。