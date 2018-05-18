影／航空團隊前進台東 分享課程助偏鄉童

2018-05-18 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



早年台灣紅葉少棒紅到國際，台東偏鄉孩童想打棒球卻不容易，在華航修護飛機長達20年的莊勝雄，在一場公司壘球比賽發現裝備所費不貲，讓他聯想「若連我們都覺得貴了，缺乏資源的偏鄉小孩怎麼辦？」

他發起募款，協助台東3所國中小組棒球隊、參加比賽，近年又開始號召修護工、機師、空服、地勤、聯管等航空公司各單位同事加入團隊，帶孩子認識航空工作，7年來他自掏腰包、幾乎將所有年假投入偏鄉，至少已10所學校約650名小朋友受惠，最大的孩子今年將上大一。

「莊教練！」這天，台東金崙鄉的賓茂國中來了一群華航修護工、機師和空服員，讓學童們好興奮，機師分享遇到亂流的危險事蹟、空服員讓學生模仿她們操作安全流程，莊勝雄帶著學生們模仿修護工的步驟組裝飛機模型，學生們發現未來的路不是只有想像中的修機械。

8年級江應杰說，他怕高、不敢開飛機，但擔任飛機修護員感覺好玩又能賺很多錢，他希望好好考試去準備；9年級李崴則說，他最近才考到丙級證照，聽修護員說明後才發現原來機車和飛機很像，都是內燃機，只是油不同、零件較多、排氣較大，他希望以後會修飛機也會開飛機。

莊勝雄投入服務偏鄉已有7年時間，當年他主動聯繫台東市政府幫忙介紹，再逐一訪視各鄉鎮國小，直到他到了台東桃源村的桃源國小，發現當地40年前發生土石流後，就連操場也不完整，加上學校也想發展棒球隊，他開始在公司內部發起募款，棒球隊擴大到桃源國中、賓茂國中。

莊勝雄開始想，「除了棒球，孩子們還有什麼選項？」他開始與同事商量，決定將航空知識帶進學校，他號召機師、空服員、地勤、聯管等公司內部同事加入團隊，挑選台東偏鄉國小去分享，從動手DIY到課程分享，從教飛行原理、摺紙飛機到做模型。

飛行員會分享經驗，秀照片給孩子們看，開飛機時駕駛艙是什麼風景，機師要穿什麼衣服，問孩子們。有時機師提問「遇到亂流時要怎麼辦？」「引擎故障時怎麼辦？」孩子們就會天真地說，「那就停下來呀！」「車子不是故障都會停下來嗎？」

空服員則讓孩子分批表演安全帶示範、分批上台表演，以及教孩子們飛機上常用的英文單字，果汁、雞肉飯、牛肉飯要怎麼說，課程幾乎是一整天，至今已有10所學校受惠。在這期間，也曾讓桃源國中搭華信班機到台北，與華航的壘球隊打球、參觀公司，甚至曾經得到台東縣的棒球比賽冠軍。

如今，莊勝雄的愛心團隊愈做愈大，募款人次多達上百人、分享團隊也有18人加入。這些年來，他自掏腰包、一年20天假，也幾乎一半以上都用在往來台東，甚至還幫部落種鳳梨、賣鳳梨，就連小朋友家中因土石流遭沖毀，他募集物資。