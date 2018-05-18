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莫輕忽血尿 婦人晚就醫 確診已是晚期尿路上皮癌

2018-05-18 18:53聯合報 記者李樹人╱即時報導

現年59歲的張女士發生無痛性血尿，但誤認成泌尿道感染症狀，直到腹痛難忍四處求診，確診時竟是晚期尿路上皮癌，且癌細胞已轉移到淋巴，不只腎臟被侵襲，癌細胞也遠處擴散至頸部淋巴腺，考量腎功能狀況，已經不適於接受化學治療。

尿路上皮癌可分為膀胱癌、輸尿管癌、尿道癌、腎盂癌等，其中以膀胱癌所佔比率最大，約占六成。台灣癌症登記檔1979~1999年統計顯示，國人膀胱癌發生率約每十萬人口有6.9人，上泌尿道尿路上皮癌(包括腎盂、輸尿管等部位)發生率則為每十萬人口有2.7人。

台灣泌尿腫瘤醫學會江博暉理事長指出，尿路上皮癌高達78%患者在五年內有復發風險，轉移後存活率相當低，過去患者一線治療僅有放療、化療，然而晚期尿路上皮癌患者多數已有腎功能不全問題，無法完成化療療程，臨床上迫切需要新的治療武器。

江博暉說，今年3、4月國內最新通過一、二線治療的Anti-PD1免疫抗癌藥物，研究證實，這是國內第一個通過大型臨床試驗證明免疫療法優於現行化學治療，使用免疫療法兩年整體存活期比率為27%，幾乎是化療的兩倍。而在另一份刺胳針醫學期刊的第二期臨床試驗中發現，針對一線使用Anti-PD1免疫抗癌藥物，超過八成的尿路上皮癌患者可維持藥物反應時間長達六個月以上。

由於免疫療法的作用機轉是透過喚醒人體免疫系統的T細胞，自動對癌細胞進行攻擊，因此免疫治療的副作用相較外來化學毒性攻擊的傳統治療要來得小，尤其針對年長、腎功能不佳、聽力不佳、心臟病等不適合接受化學治療者，是讓患者能夠維持生活品質的新選擇。

江博暉提醒民眾，尿路上皮癌症狀不明顯，若有無痛性血尿時不可輕忽症狀，應及早就醫檢查，即時治療、避免疾病進展。

尿路上皮癌症狀不明顯，如果出現無痛性血尿時，千萬不可輕忽症狀，台灣泌尿腫瘤醫學會...
尿路上皮癌症狀不明顯，如果出現無痛性血尿時，千萬不可輕忽症狀，台灣泌尿腫瘤醫學會江博暉理事長提醒，一定要盡快就醫，不可延遲治療。提供/台灣泌尿腫瘤醫學會
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患者癌細胞癌症

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