華航三熊彩繪機慶週年 高捷彩繪車上路同慶

2018-05-18 19:09 中央社 高雄18日電



華航歡慶「三熊友達號彩繪機」飛航一週年，高雄捷運3D三熊彩繪車廂明天將上路同慶，並邀民眾「與熊同行」搭乘體驗，台灣喔熊、高雄熊與酷Ma萌將聯袂現身與粉絲同樂。

由華航與交通部觀光局、高雄市政府和日本熊本縣廳跨界合作推出的「三熊友達號彩繪機」，去年5月在高雄首航。有台灣喔熊（OhBear）、高雄熊（Hero）及日本酷Ma萌（Kumamon）合體擔任觀光大使，陪伴旅客翱翔天際，吸引許多「萌友」搭乘。

華航明天下午將在高捷美麗島站舉行「三熊友達號彩繪機」週年慶活動，請來台灣喔熊、高雄熊及日本酷Ma萌與粉絲同樂。高捷也同步推出3D三熊夏日祭彩繪車廂，邀粉絲「與熊同行」搭乘體驗。

華航今天表示，歡慶「三熊友達號彩繪機」一週年，結合高捷公司打造全台首列3D三熊車廂，把台灣喔熊、高雄熊及日本酷Ma萌搬進捷運車廂，結合高雄、熊本兩地特色，在車廂打造熊本夏日祭氛圍。

華航又說，台灣喔熊、高雄熊及日本酷Ma萌明天也將現身美麗島站舉辦「三熊擊掌見面會」，以及限時熱點「熊促咪」拍照打卡活動，另有「熊水」的熊本直送浴衣與祭典服免費體驗，與「萌友」同樂。

活動現場還有「熊好康」摸彩大放送活動，獎品有「高雄－熊本」免費機票、五星級飯店住宿券、限量「三熊友達號彩繪機」模型機等。