錢太多？觀光局再推南台五縣市 自由行住一晚送一晚

2018-05-18 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



南台灣觀光持續慘淡，交通部本周二才宣布擴大振興方案，台南、高雄、屏東、澎湖、台東等5縣市，20人以上團體旅遊，2天1日平日出遊，每人每日補助500元；今天再宣布自由行方案，這5縣市的旅宿業者推出3人同行獎勵平日住宿優惠活動，採「住一晚、送一晚」方案，第二晚住宿免費，觀光局補助業者每間房間500元，民眾以行動支付住宿再補助業者100元。

觀光局表示，這項住宿優惠措施活動期間，台南、高雄、屏東、台東從即日起（5月18日）至6月底期間實施；至於澎湖縣則為配合舉辦海灣旅遊年會，將於9月1日起至10月15日期間實施。

觀光局表示，民眾可先至台灣觀光資訊網（ http://taiwan.net.tw ）及台灣旅宿網（http://taiwanstay.net.tw）「南部灣域住宿優惠活動」專區查詢參與本次活動之旅宿名單，於活動期間於南部灣域地區平日（周一至周四）至少住宿連續兩夜，即享有第二晚免費之優惠。

觀光局表示，針對已申請參與活動之旅宿業者願意提供第二晚免費住宿部分，觀光局酌予補助業者每間房間500元，同時為鼓勵業者導入行動支付服務，若民眾以行動支付住宿費用者，則再對業者每間房間酌予增加100元之獎勵。

觀光局表示，期透過推動短期觀光優惠措施，鼓勵業者推出平日住宿優惠活動，共同吸引國人赴南部縣市旅遊消費，期待旅客們的深度體驗，一起感受南灣特色獨具的觀光魅力，以活絡當地觀光產業發展。