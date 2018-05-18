連續第五天 今天用電量再刷兩項紀錄新高

2018-05-18 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



今天用電量於下午1點50分時達到3482萬瓩，再度創下今年與歷史五月份用電量新高，這也是本週連續第五天刷新今年用電量紀錄。台電指出，主要是熱累積效應，讓今天用電量再成長。

今天備轉容量率約4.77%，燈號再度亮起「供電警戒」橘燈。另外，核三今天已接近滿載，到下午2點半為止，發電量約902MW，發電裝置容量比已達94.9%。