台北中午飆出37.4度高溫 再破該站今年紀錄

2018-05-18 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



全台氣溫晴朗悶熱，台北出現36.2度高溫，刷新今年該站紀錄。記者林澔一／攝影 分享 facebook

中央氣象局觀測資料顯示，台北測站今天中午12點31分飆出37.4度高溫，高於昨天的36.0度高溫紀錄，創下該測站今年最高溫紀錄，板橋中午12時53分也出現35.5度高溫，也破該站今年紀錄。

未來1周白天太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨；明天高壓偏強、水氣少，午後雷雨侷限在各地山區；周日至下周二白天高壓勢力稍減弱，午後除各地山區外，北部平地也有機會出現局部短暫雷陣雨；溫度方面，白天氣溫持續偏高，各地高溫都在31、32度以上，西半部更可以來到34、35度，另外，中午前後各地紫外線指數都容易達到過量或危險等級，請記得多補充水分及做好防曬工作。

下周二晚起將有鋒面接近，天氣會明顯轉變，中部以北、東北部及中南部山區逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，須注意局部地區可能有較大雨勢發生。

下周三、下周四鋒面影響，北部及東北部天氣稍微轉涼，高溫和前一天相比約下降5度，中南部影響不大；天氣方面，各地都將有陣雨或雷雨出現，全臺都要提防局部大雨發生。

25日至27日天氣仍不穩定，各地午後易有局部雷陣雨；時序進入梅雨季及汛期，若鋒面在台灣附近時，易有強降雨等劇烈天氣發生，請留意最新氣象資訊。