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晴朗高溫炎熱 台北中午36.2度

2018-05-18 12:38中央社 台北18日電

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局觀測，今天中午12時4分，大台北地區出現攝氏36.2度，提醒民眾注意防曬、多補充水分並預防中暑

全台氣溫晴朗悶熱，台北市行人吃冰消暑。聯合報系記者林澔一／攝影
全台氣溫晴朗悶熱，台北市行人吃冰消暑。聯合報系記者林澔一／攝影
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氣象局防曬中暑

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