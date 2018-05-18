腸癌篩檢乖乖做 國健署：死亡率可降4成

2018-05-18 12:44 中央社 台北17日電



國健署14年前開始提供50歲以上民眾每2年1次免費「糞便潛血檢查」，至今篩檢率約4成。根據國健署分析，乖乖接受檢查的民眾，相較於未篩檢者，大腸癌死亡率可大幅降低44%。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，國健署多年來推動四癌篩檢，包括可檢測乳癌的「乳房X光攝影」、檢測大腸癌的「糞便潛血檢查」、檢測子宮頸癌的「子宮頸抹片檢查」、檢測口腔癌的「口腔黏膜檢查」。

國健署癌症防治組長吳建遠受訪時表示，癌症從民國71年起已成為國人死因第一位，經實證顯示，子宮頸癌、乳癌、口腔癌及大腸癌等癌症都是可以經由篩檢早期發現的癌症。

吳建遠說，每年有超過500萬人次接受四癌篩檢，每年平均可找出1萬名罹癌患者，並且揪出超過5萬人的癌前病變，及早治療避免發展成癌症。

根據國健署統計，四癌篩檢的篩檢率約為4成，加上民眾自費到醫院做的健康檢查、職場提供的健檢等，仍然有約4成符合公費資格的民眾並未接受篩檢。

吳建遠表示，由於四癌篩檢對象是無疾病的健康民眾，因此許多人自認健康就不接受檢查，另像是因工作繁忙沒空檢查、認為部分檢查較為私密不願意做也是常見的主要原因。

吳建遠說，國健署分析多年數據發現，定期做糞便潛血檢查的民眾，相較於沒做篩檢者，大腸癌死亡率可降低約44%；定期做乳房X光攝影的民眾，乳癌死亡率也大幅下降41%，好處多多。

今年4月，台灣已正式宣布進入高齡社會，代表高齡人口成長非常迅速，需要篩檢的人數也將大增。吳建遠提醒，符合免費篩檢條件的民眾應定期接受檢查，以子宮頸抹片檢查為例，檢查一次等同獲得3年保固，糞便潛血檢查做一次則有2年保固，呼籲民眾定期檢查，保養自己的健康。