幼兒園繳保證金卻不保證入學 消基會查逾7成違規

2018-05-18 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



不少家長擔心孩子無幼兒園可就讀，只好到處報名幼兒園。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook

少子化嚴重，不少家長更把孩子當寶，還沒入幼兒園就得預繳保證金搶先卡位，消基會從上月起隨機挑選全台15家私立幼兒園進行調查，結果發現不少業者違法收取預繳費用，超過7成業者的退費機制違規，因違規情況嚴重，消基會批地方縣市政府未落實監督、稽查機制，造成亂象叢生。

根據教育部統計資料顯示，106年全台幼兒園就讀人數有52萬1904人，只有15萬2618人就讀公立幼兒園，公立幼兒園不到3成，家長只能讓孩子至私立就讀。

消基會副秘書長徐則鈺說，不少業者巧立名目，推出預繳金、保證金、保額費、定位金等，名稱雖不同，但其實就是先收費，但收取費用完全不符合現行法規，業者更不能以沒入學為由拒絕退費。

消基會更舉出，新北市一家私立幼兒園要家長先繳5000元定位金，但無法保證就讀，僅強調若開班未成功，則無息退還，若通知錄取卻不入學，得無條件將5000元捐助學校，離譜規定讓家長氣到向消基會投訴。

消基會董事長游開雄說，公立幼兒園中籤率偏低，反觀私立幼兒園設備好，已成為不少家長的首選，調查發現，不少業者違反規定，收取定位金又不能保證就讀，家長因恐慌孩子沒學校可念，會到處報名，業者不該將保證金當作訂金，甚至抵扣學費或不退費。

若業者違法規定，可依《幼兒教育及照顧法》第51條處幼兒園負責人6000以上、3萬以下罰鍰，並限期改善，未改善可按次處罰，情節重大或經罰3次後未改善，得減少招收人數、停止招收6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可。

游開雄說，各縣市政府教育局公告的「幼兒園收退費辦法」，和《幼兒教育及照顧法》第42條有落差、牴觸母法，另外，不少業者公告的退費辦法也與地方主管機關規定不符，例如台中有幼兒園還在採用舊規，都代表地方主管機關沒有善盡監督、稽查之責。