油價估漲0.5元 經緩漲95無鉛續破30元大關

2018-05-18 11:22 中央社 台北18日電



國際油價持續上揚，依中油浮動油價機制預估，21日零時起，各式汽、柴油每公升估調漲新台幣0.5元，依緩漲機制，中油估吸收0.1元，95無鉛汽油預估將來到每公升30.6元。

依中油浮動油價機制預估，21日零時起，各式汽、柴油每公升估調漲新台幣0.5元，依緩漲機制，中油估吸收0.1元，95無鉛汽油預估將來到每公升30.6元。 本報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

中油表示，受到美國退出國際與伊朗之間達成的限核協議，將對伊朗重啟經濟制裁影響，造成國際油價持續揚升。

因此，依中油浮動油價調整機制作業原則，21日零時起，汽、柴油價格每公升原應約各調漲0.5元。

以預估調漲幅度計算，21日零時起，國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.2元。

不過，依經濟部公布的油價平穩機制，以95無鉛汽油每公升零售價為標準，每公升30元至32.4元間，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%；每公升32.5元至34.9元間，上漲時中油吸收50%漲幅，下跌時中油回收50%。

在計入緩漲扣除額後，以95無鉛汽油每公升30.7元為例，依油價平穩機制，中油將吸收25%漲幅，四捨五入後將吸收0.1元漲幅，也就是95無鉛汽油適用油價緩漲機制下，調整後零售價為每公升30.6元。

根據中油資料，本週累算至17日的7D3B週均價為76.31美元，較上週74.46美元上漲1.85美元；新台幣兌美元匯率29.847較上週貶值0.023元。

7D3B是指根據普萊特（Platts）報導的杜拜（Dubai）及布倫特（Brent）原油價格當週均價，以70%及30%權重計算。