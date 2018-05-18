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高溫上看36度！吳德榮：下周二前都很熱

高溫上看36度！吳德榮：下周二前都很熱

2018-05-18 06:55聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨天各地天氣晴朗穩定，台北高溫36.0度，創今年最高溫，大武沉降高溫37.9度也是當地今年最高。

他表示，鋒面大都在長江流域向東移動，直到下周二才南移至華南。今天至下周二台灣持續受到暖氣團的籠罩，平地天氣晴朗穩定，氣溫持續偏高；中午前後紫外線大多為危險級及過量級，應注意防曬；午後雲量增多，山區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部有時也受到影響。

今天北部氣溫約在25至36度、中部25至34度、南部26至35度、東部25至34度。他說，明天至下周二大台北高溫大都在35度上下振盪，其中仍有1、2天可能升至36度；其他各地高溫也在33至35度；中午前後皆已炎熱如盛夏，要注意防曬，也要多喝水、小心中暑。

至於下一波鋒面何時抵達？他說，下周三鋒面抵達台灣的機率很高，天氣也會明顯轉涼。目前模式模擬的鋒面結構不強、且是移動性的；但是在梅雨季每一波鋒面過境，都應該要特別注意，原因是大氣之不穩定度是高於其他季節的，鋒面附近很容易有小尺度對流胞或中尺度對流系統被激發，常帶來短時間的強降水及劇烈天氣如雷擊、強風、冰雹；而此類中、小尺度對流系統是不容易被提前預報的；屆時要多注意氣象局發布的特報及即時訊息。

中央氣象局說，今天至下周二各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨；今明兩天午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；周日至下周二午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。下周二晚起鋒面接近，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

23日、24日鋒面影響，易有局部大雨發生；北部及東北部天氣稍轉涼，23日各地有陣雨或雷雨，24日各地仍有短暫陣雨或雷雨。

今天、下周一及下周二東南部地區有焚風發生的機率。

今天至下周二各地大多為多雲到晴。聯合報系資料照
今天至下周二各地大多為多雲到晴。聯合報系資料照
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高溫氣象局

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