有了高鐵 竹科「三五族」變成戀家族

2018-05-18 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



台灣高鐵通車今年跨過第十一年，不僅把台灣變成「一日生活圈」，也改變城鄉風貌。圖／台灣高鐵提供 分享 facebook

過去在竹科有一個特殊的族群─「三五族」，是一群為了工作在新竹租屋、每逢周三和周五才能返家的竹科人，往往成為家庭的「缺席者」。在高鐵通車後，三五族逐漸成了少數族群。

台灣高鐵通車今年跨過第十一年，不僅把台灣變成「一日生活圈」，也改變城鄉風貌，從鎖定通勤族群的定期票推出以來使用人數成長三倍可見一斑，其中又以台北─新竹使用頻率最高，高居總旅次四分之一。高鐵不僅打破既有通勤、居住的界線，也讓許多人多了與家人相處的時間，創造軌道經濟的另類效益。

高鐵定期票在二○一○年七月推出，產品鎖定通勤族群。根據高鐵統計，到去年搭乘人數已超過三倍。若再以搭乘區間分析，每天通勤旅客中，除了使用率最高的台北—新竹區間外，其次分別為桃園—台北、板橋—桃園與板橋—新竹，顯示軌道建設均衡城鄉發展。

高鐵出現以後，準點且快速移動的特點，讓許多人從開車族變成高鐵通勤族，不僅可以晚出早歸、更減少疲勞駕駛。竹科工程師葉小姐回憶，她家在新北三重，初入職場採輪班制，考量較晚下班而在新竹租屋，偶爾開車通勤，總是拂曉出門，深夜開車回家。

直到四年前，葉小姐婚後與先生住在台北，為避免兩人聚少離多，她於是改搭高鐵通勤上下班。

她說，如今每天七點十分出門都來得及，下了新竹高鐵站騎機車進竹科，既能在車上休息，且定期票與在新竹租房子價錢幾乎差不多，省時、省油錢，偶爾還能與住台北的父母一起吃晚餐。許多竹科人也在高鐵通車後從三五族變成了通勤族。

高鐵不僅成為維繫夫妻婚姻的重要交通工具，也增加與父母相聚的時光。家住桃園、人在台北上班的王先生，兩年前父親罹患癌症，讓他蠟燭兩頭燒，在他放下長年開車習慣、改搭高鐵後，才發現「原來這麼方便」，不怕塞車，能提早回家照顧爸爸。