染紅天空！百年鳳凰花「爆炸式盛開」 比排球場還大片

2018-05-17 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



柑仔蜜會社的百年鳳凰木正盛開，吸引許多旅客前來。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權使用 分享 facebook

提到「鳳凰花」，大家第一時間都會聯想到畢業、離別等情境，但其實鳳凰花開時，滿樹鮮艷的紅橘色，壯觀又好看，乃是5～7月極具觀賞性的花種。位於高雄的柑仔蜜會社，就有一株百年鳳凰木，目前正逢盛開花季，配上當地老舊的廢棄牆面，同時顯現出歷史與生命的力量，成為熱門的觀光與拍攝景點。

柑仔蜜會社（蕃茄會社）位於高雄湖內區，與台南僅有一溪之隔。日據時代，此地從事蕃茄罐頭產業，後轉型成為鳳梨加工廠，但如今已經凋零沒落。在一片廢墟之中，約3～4層樓高的百年鳳凰木，就成為最受歡迎的主角。臉書粉絲團《漫步在雲端的阿里山》近期分享一系列柑仔蜜會社鳳凰木花開盛況的美照，吸引千餘名網友點讚分享。

照片中，只見鳳凰花鮮艷的色彩填滿了視線，估計範圍超過一座排球場地，畫面極美；從花朵縫隙間灑落的陽光，又帶來更多變的風采，將殘牆破壁妝點的美麗動人。粉絲團也表示，今年花況非常好，連平日都吸引大批人潮。百年鳳凰巨木盡情伸展枝枒，艷紅的花朵，如南台灣天氣的熱情奔放，那盛況不只像一把巨傘，從空拍機的俯瞰角度，甚至有如一座球場般的巨大。盛開的鳳凰花與斑駁的斷垣殘壁，有種令人讚嘆的強烈對比。

除了鳳凰木與廢墟交織而成的美景，旅客也可從柑仔蜜會社延伸至奇美博物館、十鼓仁糖文創園區等台南觀光景點，車程約15分鐘即可抵達；或是可前往高雄的興達港觀光漁市，賞海、吃海鮮。