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威力彩第107040期 頭獎摃龜

2018-05-17 22:32中央社 台北17日電

威力彩第107040期今晚開獎，第一區中獎號碼為11、38、22、24、10、17，第二區中獎號碼為4號。派彩結果，頭獎、貳獎都摃龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

威力彩台彩

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