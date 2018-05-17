今彩539第107118期 頭獎摃龜

相關新聞
染紅天空！百年鳳凰花「爆炸式盛開」 比排球場還大片2018-05-17 22:25
百年故宮明天換時尚新裝 新制服長這模樣2018-05-17 22:01
再生醫學可望治百病 法令最快下半年送立院2018-05-17 20:00
熱浪來襲！麥當勞推全新漸層冰沙消暑又好拍2018-05-17 20:59
雙贏彩第107022期 頭獎1注中獎2018-05-17 22:32
威力彩第107040期 頭獎摃龜2018-05-17 22:32
Nespresso郵局回收膠囊服務 搶先於五縣市開跑2018-05-17 21:31
今彩、雙贏彩、威力彩開獎看這裡2018-05-17 21:17
真人與戲偶共演《雪峰村上的惡人廟》 後天宜蘭最終場2018-05-17 20:11
藥效變差免驚 健保署推通報機制2018-05-17 20:00
姚淑芬混種亞洲 台日韓馬藝術家交流共舞2018-05-17 19:57
誠品全台擴版圖 花蓮店5月24日試營運2018-05-17 17:46
影╱「醫療專機」6月飛進離島！飛特立機隊首度曝光2018-05-17 17:05
生態文明倡議 全球華文永續報導奬6月報名2018-05-17 16:49
百人田間觀摩 亞蔬中心專家教人少走冤枉路2018-05-17 16:06
連日高溫 冰上樂園推套票搶避暑商機2018-05-17 16:05
台灣人吃早餐習慣「糟透了」 既不營養又油膩2018-05-17 15:52
乳房良性腫瘤要不要切？ 「真空抽吸」術隔天可上班2018-05-17 15:33
台電：松山區大停電 松山機場也受波及停兩秒2018-05-17 15:06
藝博會增加 年輕人也買得起畫當裝潢2018-05-17 14:56
國內研究：住家道路密度越高 高血壓發生率增加2018-05-17 14:20
創三年半新高後 汽油下周估再漲0.3元2018-05-17 14:15
熱爆了！全台用電量連3天創新高2018-05-17 14:09
台東飆到37.7℃ 下周二鋒面才到2018-05-17 14:06
吸菸能紓壓？國健署：沒效果 還會導致神經衰弱2018-05-17 14:06
雙贏彩迄今5個頭獎中獎人 全都電腦選號2018-05-17 14:04
空汙讓你痛 長庚證實：PM2.5讓類風溼性關節炎惡化2018-05-17 14:04
龍眼正常開花龍眼蜜質量均佳 現在吃正是時候2018-05-17 13:24
大武37.9度飆今年最高溫 台北板橋也破當地今年紀錄2018-05-17 13:18
新廠溫室氣體年排放量達2.5萬公噸CO2e 要列管2018-05-17 13:16
台東大武熱翻了 37.9度創今年最高溫！2018-05-17 13:13
野柳女王頭瀕斷頸危機多年 監委調查維護成果2018-05-17 13:04
頭痛到想自盡 醫師：叢發性頭痛確診平均花7年2018-05-17 12:54
熟男無端精神差 慢性食物過敏惹禍2018-05-17 12:32
大武飆37.7度高溫！台北36度破今年該站紀錄2018-05-17 12:06
全台最老氣象建築 「原台南測候所」120歲了2018-05-17 12:00
松機附近跳電停電修復 台電估用電量恐再創新高2018-05-17 11:49
高鐵端午節加班100班次 周六凌晨起訂票2018-05-17 11:37
高溫用電兇 全台用電屢創新高2018-05-17 11:35
熱門文章
台灣哪裡低薪？ 台北住戶：我家保全都四萬起跳2018-05-17 10:45
台灣人吃早餐習慣「糟透了」 既不營養又油膩2018-05-17 15:52
女兒出嫁爸含淚告白 一句「你不愛了我帶她回來」感動上萬網友2018-05-17 13:38
高溫上看36度！ 吳德榮：鋒面下周三到機率高2018-05-17 06:16
油價下周估再漲 95無鉛續創三年半以來新高2018-05-17 10:49
貴參參！故宮南院1支冰棒 可以買1個便當了2018-05-17 10:58
台電：松山區大停電 松山機場也受波及停兩秒2018-05-17 15:06
娶新移民比台灣人好？ 她聽了爆怒批「古板」2018-05-17 21:35
安室來台必住這家飯店！24小時管家隨時待命2018-05-17 17:58
松機附近跳電停電修復 台電估用電量恐再創新高2018-05-17 11:49
今日星座運勢／射手 壓力緩解 將能量用於主動學習2018-05-17 00:00
雙贏彩迄今5個頭獎中獎人 全都電腦選號2018-05-17 14:04
家庭／家人關係：思念如長河2018-05-17 06:00
不只露點部落客 有馬溫泉「旅行青蛙」也愛去2018-05-17 10:45
台灣第一張流浪貓狗認同卡今天誕生！2018-05-17 09:16
好市多新寵兒是它！樂高千年鷹現省萬元 網友直呼離譜2018-05-17 17:51
親子手牽手／因微笑與擁抱堅強2018-05-17 06:00
影╱「醫療專機」6月飛進離島！飛特立機隊首度曝光2018-05-17 17:05
「夏天真的到了」 彭啟明：炎熱高溫至下周二2018-05-17 08:32
百年故宮明天換時尚新裝 新制服長這模樣2018-05-17 22:01
世代共好徵文優勝作品／媽媽在等你，你知道嗎？2018-05-17 06:00
松山機場附近上午跳電 周遭千戶停電2018-05-17 10:33
大武37.9度飆今年最高溫 台北板橋也破當地今年紀錄2018-05-17 13:18
松山機場短暫跳電4分鐘 周遭1000戶仍停電2018-05-17 10:46
染紅天空！百年鳳凰花「爆炸式盛開」 比排球場還大片2018-05-17 22:25
整周都悶熱！今西半部上看35度 東南部恐有焚風2018-05-17 05:00
出國旅遊省錢有密技 Skyscanner大公開2018-05-17 11:25
熱爆了！全台用電量連3天創新高2018-05-17 14:09
GODIVA霜淇淋口味自己搭 可玩出500種組合2018-05-17 13:39
研究：住家周圍道路密度越高 高血壓發生率增加2018-05-17 09:47
誠品全台擴版圖 花蓮店5月24日試營運2018-05-17 17:46
超搶手的南迴隧道貫通石 屏東19日發送動作要快2018-05-17 10:29
梅根馬克爾低彩度時尚三配件：帽子、大衣、尖頭鞋2018-05-17 17:46
大武飆37.7度高溫！台北36度破今年該站紀錄2018-05-17 12:06
看到要碰運氣！稀有過境鳥灰頭麥雞 布袋鎮現身2018-05-17 10:07
再生醫學可望治百病 法令最快下半年送立院2018-05-17 20:00
止痛藥配酒 大叔險丟小命2018-05-17 00:13
聯名玩不停 UNIQLO找LV御用藝術家翻轉哆啦A夢2018-05-17 16:39
結婚容易經營很困難！婚姻容易失敗有這些原因…2018-05-17 15:39
高鐵端午節加班100班次 周六凌晨起訂票2018-05-17 11:37
留言