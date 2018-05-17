姚淑芬混種亞洲 台日韓馬藝術家交流共舞

2018-05-17 19:57 中央社 台北17日電



新科國藝獎舞蹈類得主姚淑芬今年邀集日本、韓國、馬來西亞藝術家以「混種亞洲」為題，發展成9支獨舞作品，以「驅動城市III-混亞洲」為名演出。圖為記者會彩排畫面。 中央社（世紀當代舞團提供） 分享 facebook

新科國藝獎舞蹈類得主姚淑芬發動的「驅動城市」舞蹈身體交流計畫邁入第3屆，今年邀集日、韓、馬來西亞藝術家以「混種亞洲」為題，發展成9支獨舞作品，以「驅動城市III-混亞洲」為名演出。

姚淑芬在2000年創立世紀當代舞團，除了發表個人作品，更在2007年啟動「永康藝族」，以社區藝術節的概念，開創出「展演活動其實能存在生活各角落」的可能，同時替許多新銳的舞蹈與戲劇創作者開拓新的演出平台，打破藝術只存在殿堂之上的傳統思維。

2011年，姚淑芬參加了亞洲舞蹈節，與日本東京的OFF-Nibroll舞團創辦人矢內原美邦相識。後來，矢內原美邦來台看了「永康藝族」，發現與姚淑芬對於藝術的想法十分貼近，因此開啟了跨國合作，有了兩年一度的「驅動城市」計畫。

在「驅動城市III-混亞洲」彩排記者會上，矢內原美邦說，「藝術本來就不該有界限。不同領域的創作者的交流，最能激發創作能量、刺激思維模式的轉變。」

於是，今年「驅動城市III-混亞洲」的9支獨舞作品，就充滿了跨國、跨領域創作者的交會。像是馬來西亞編舞家黃志雄就與日本新媒體藝術家高橋(啟)介合作「山野之子」，藉著簡約的裝置、聲響，呼應著黃志雄以個人生命經驗發展的舞作，思考人類在城市與自然裡生存的狀態。

「驅動城市III-混亞洲」裡將有台灣舞蹈新銳李蕙雯、劉家瑞、張雅媛、莫天昀、賴有豐的作品，另有日本OFF-Nibroll舞團、韓國獨立編舞家SooHyunHwang，與馬來西亞獨立編舞家黃志雄的舞作。演出自5月18日至20日在華山果酒練舞場登場。