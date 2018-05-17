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再生醫學可望治百病 法令最快下半年送立院

2018-05-17 20:00中央社 台北17日電

醫界聯盟執行長林世嘉（左）17日表示，日本再生醫學專家澤芳樹（右）研發的「細胞層...
醫界聯盟執行長林世嘉（左）17日表示，日本再生醫學專家澤芳樹（右）研發的「細胞層片」技術，可望治療心臟衰竭等多種疾病，此技術目前已引進台灣。衛福部主祕王宗曦指出，再生醫學製劑相關法案預計下半年送進立法院，盼造福更多患者。 中央社
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醫界聯盟執行長林世嘉表示，可望治療心臟衰竭等多種疾病的「細胞層片」技術已引進台灣。衛福部主祕王宗曦指出，再生醫學製劑相關法案預計下半年送進立法院，盼造福更多患者

台大醫院、台灣醫界聯盟基金會今天共同舉辦「再生醫學國際趨勢與革命」專題演講，邀請日本再生醫學學會理事長、大阪大學醫學會心血管外科教授澤芳樹，談再生醫學國際趨勢與革命。

醫界聯盟執行長林世嘉會前受訪時表示，澤芳樹是日本再生醫學權威，他利用大腿內側的骨骼肌培養出「心肌層片」，用來治療心臟衰竭，2007年至今已治療超過50名患者，存活率相當高，日本厚生省昨天也總算核准以「誘導性多功能幹細胞」（iPS）治療心臟疾病，可說是再生醫學跨出的一大步。

林世嘉說，細胞層片技術已經引進台灣，未來除了可用於治療心臟衰竭，也可望運用在重建食道、膝關節等，甚至有機會培養出眼角膜、視網膜、脾臟、肺臟等器官，將能造福更多患者。

不過，想促進再生醫學產業發展及研究發展，法源依據是一大重點，林世嘉強調，日本早在2014年就通過「再生醫學促進法」，台灣的「再生醫療製劑管理條例」仍在衛生福利部審查當中。

她認為，再生醫學產業是台灣的希望，盼該法令能成為立法院第二會期優先法案，對於再生醫學領域將有極大助力。

衛生福利部主任秘書王宗曦致詞時也表示，再生醫學製劑相關法案預計下半年就會送進立法院，有賴各界共同努力，盼造福更多患者。

患者立法院台大醫院

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