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總獎金逾130萬！全球華文永續報導獎6月報名

2018-05-17 18:32聯合報 記者張錦弘╱即時報導

由TVBS信望愛永續基金會主辦、世新大學及聯合報系願景工程協辦的2018《第二屆全球華文永續報導獎》5月起跑，向新聞從業人員、學生發出英雄帖，邀請各路好手，以建設性新聞學方法，製作生態文明為主題的新聞報導，共同關注人類生活發展、地球生態能夠兩全的永續未來。今年總獎金超過130萬元，較去年增加1成，奬項名額增加2成5，6月1日至30日受理徵件。

TVBS信望愛永續基金會關懷生態文明，鼓勵大家用建設性新聞方法，產製出有溫度、有解決方案的報導，回饋台灣社會及土地，去年首辦全球永續報導奬，引起廣大迴響，收到來自台灣、大陸、澳門及馬來西亞等地，25家媒體、16所大專院校，232件作品，參與網路人氣投票的人數突破兩萬人，共20位得奬者。

第一屆全球華文永續報導奬，得奬者作品議題包括蜜蜂消失的生態問題，海洋塑膠的汙染等，大家的報導中，不只提出問題，還有解決方案，例如為了保護海龜拒用塑膠吸管等，這些議題不斷在社會各界發酵，發揮影響力。

為推廣生態文明與建設性新聞的理念，TVBS信望愛永續基金會正積極展開全台大專院校的校園巡迴活動，與學生面對面解說生態文明，例如以日常食衣住行來說，結合汙染、浪費、科技、減量、再利用、循環利用、保育和修復八大項目，可以聚焦許多生態文明的議題，「食物中的汙染」，包括塑化劑、黑心食品；「住的汙染」有輻射屋、海砂屋等；「行的科技」可以提到電動車、綠能等。學生說：「啊，原來生態文明不只是生態和環保！」

第二屆全球華文報導獎於本月起跑，今年的奬金及得奬名額雙雙提高，總奬金為133萬元，與上屆相比，增加10.8%；得奬名額為25名，也增加25%。學生組奬金更是翻倍，專業組則是得獎名額增加6成以上。參賽類分為平面、影片、融媒體類；其中影片類增加長版、短版兩子類，希望讓短片也能從長片中脫穎而出。

融媒體時代來臨，全球永續報導奬平台提供新聞從業人員及學生一個實驗場域，融媒體類的首奬奬金高達20萬元，也是所有項目中奬金最高的奬項，鼓勵廣播人、平面媒體等，跨出熟悉的領域，嘗試融媒體的敘事手法與數位呈現方式。

融媒體指的是，以單一事件或專題新聞報導為單位；將音頻（廣播）、視頻、影像、文字等不同媒體特點全面整合的新媒體型態作品，活用社群網路元素，以影音、文字、圖片、互動等多元方式呈現新聞議題；參賽作品包含網站（website）、App（Application Software；應用軟體）、跨媒體內容（Cross-media Content）。

第二屆全球華文永續報導獎徵件範圍為2017年5月15日至2018年6月30日期間由參賽者自行完成作品。對生態文明議題有興趣，以及喜歡報導可能解決方案的建設性新聞的新聞從業人員和學生，趕快來報名參賽，詳細辦法請見「全球華文永續報導獎」官網 https://www.newsaward.org/activity

2018全球華文永續報導奬6月1日至30日徵件，TVBS信望愛永續基金會展開全台...
2018全球華文永續報導奬6月1日至30日徵件，TVBS信望愛永續基金會展開全台校園巡迴活動，推廣生態文明及建設性新聞理念。圖／TVBS信望愛永續基金會
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2018全球華文永續報導奬6月開始報名，歡迎新聞從業人員及學生參加，以建設性新聞...
2018全球華文永續報導奬6月開始報名，歡迎新聞從業人員及學生參加，以建設性新聞學方法，製作生態文明為主題的新聞報導。圖／TVBS信望愛永續基金會
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