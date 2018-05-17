影╱「醫療專機」6月飛進離島！飛特立機隊首度曝光

2018-05-17 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國內離島醫療資源不足，常仰賴空中後送救援，衛福部去年啟動「離島醫療專機計畫」，由凌天航空、飛特立航空得標，今年七月前將進駐澎湖、金門及馬祖，其中，飛特立航空是國內唯一醫療包機，已經營六年國際醫療轉送，今天下午醫療機隊首度公開亮相，飛特立航空董事長楊宿智表示，飛特立醫療專機24小時待命，當台商、旅客在外地生病或受傷時，經醫療團隊評估適合專機轉送時，最快可在3小時內起飛到亞洲任何一個城市接送。

去年國人出國人次突破1500萬人次創歷史新高，但根據外交部統計也顯示，去年旅外國人意外事故通報件數較前年增加近百件，同時因交通事故、意外或疾病等因素，向駐外使館申請海外急難救助案件也達465件，較前年成長7％。

飛特立今天舉辦醫療專機機隊發表會，除了原有的醫療專機Hawker 400XP、Hawker800，還有去年全新改裝的Legacy 600，以及台灣首架進駐金門的醫療專機Phenom 300，其中Legacy 600是國內第一架遠程雙擔架醫療專機，航程可達7小時，服務範圍涵蓋大陸、東北亞及多數東南亞地區，去年台灣旅行團在前往麗江途中翻車意外，飛特立就曾派Legacy 600順利將四位傷患運回台灣。

民航局目前正在審查飛特立、凌天的醫療專機，今年七月中旬前，醫療專機將飛進離島，凌天航空負責澎湖、馬祖，飛特立則進駐金門執行任務。

楊宿智表示，預計五月底可取得民航局五階段認證、最快六月進駐金門，他說，飛特立做商務專機已久，過去六年開始做國際醫療轉送，已有累積多年經驗、擁有專業醫療團隊，醫療包機對東南亞及大陸台商都有很大幫助，但因航空業需投入大量資金購機、訓練人員，成本高、飛機折舊也大，六年來好不容易才收支平衡。

楊宿智表示，過去國內沒有醫療專機時，旅客、台商在外地受傷或生病，只能透過保險公司尋找新加玻、大陸等國外醫療包機，但時效差很多，飛特立24小時待命，無論是在外經商、旅遊，遇到心血管疾病、受傷骨折等狀況，經醫療團隊評估可運載將隨時啟動，3小時內就可出發，到亞洲各國，沿海地區飛一趟約100萬元左右，大多都是透過與飛特立合作的10家保險公司轉送，效率、價位都比過去更有優勢。

離島醫療專機方面，凌天計畫引進義大利Agusta公司製造的AW169直昇機，民航局執行五階段驗證作業，飛機與機上緊急醫療裝備構型、人員訓練、作業程序、駕駛員操作考驗均須符合安全標準，民航局才會放行；根據業者所提計畫，均以六月完成五階段驗證、七月進駐為目標。

楊宿智個人飛行時速已有7800小時，也擁有8個商務機執照，至於未來是否有擴大機隊計畫，他表示，目前四架醫療專機在未來一、兩年已足夠，商務專機則預估每年會增加一至三架，除了商務專機，還有大老闆買的私人飛機交給飛特立運管、維護及訓練飛行員。