親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

王傳一驚爆已婚將當爸！對象竟曾與孫鵬傳緋聞

球后換新髮型 戴資穎：因為我怕變禿頭

影╱「醫療專機」6月飛進離島！飛特立機隊首度曝光

2018-05-17 17:05聯合報 記者侯俐安╱即時報導

國內離島醫療資源不足，常仰賴空中後送救援，衛福部去年啟動「離島醫療專機計畫」，由凌天航空、飛特立航空得標，今年七月前將進駐澎湖、金門及馬祖，其中，飛特立航空是國內唯一醫療包機，已經營六年國際醫療轉送，今天下午醫療機隊首度公開亮相，飛特立航空董事長楊宿智表示，飛特立醫療專機24小時待命，當台商、旅客在外地生病或受傷時，經醫療團隊評估適合專機轉送時，最快可在3小時內起飛到亞洲任何一個城市接送。

去年國人出國人次突破1500萬人次創歷史新高，但根據外交部統計也顯示，去年旅外國人意外事故通報件數較前年增加近百件，同時因交通事故、意外或疾病等因素，向駐外使館申請海外急難救助案件也達465件，較前年成長7％。

飛特立今天舉辦醫療專機機隊發表會，除了原有的醫療專機Hawker 400XP、Hawker800，還有去年全新改裝的Legacy 600，以及台灣首架進駐金門的醫療專機Phenom 300，其中Legacy 600是國內第一架遠程雙擔架醫療專機，航程可達7小時，服務範圍涵蓋大陸、東北亞及多數東南亞地區，去年台灣旅行團在前往麗江途中翻車意外，飛特立就曾派Legacy 600順利將四位傷患運回台灣。

民航局目前正在審查飛特立、凌天的醫療專機，今年七月中旬前，醫療專機將飛進離島，凌天航空負責澎湖、馬祖，飛特立則進駐金門執行任務。

楊宿智表示，預計五月底可取得民航局五階段認證、最快六月進駐金門，他說，飛特立做商務專機已久，過去六年開始做國際醫療轉送，已有累積多年經驗、擁有專業醫療團隊，醫療包機對東南亞及大陸台商都有很大幫助，但因航空業需投入大量資金購機、訓練人員，成本高、飛機折舊也大，六年來好不容易才收支平衡。

楊宿智表示，過去國內沒有醫療專機時，旅客、台商在外地受傷或生病，只能透過保險公司尋找新加玻、大陸等國外醫療包機，但時效差很多，飛特立24小時待命，無論是在外經商、旅遊，遇到心血管疾病、受傷骨折等狀況，經醫療團隊評估可運載將隨時啟動，3小時內就可出發，到亞洲各國，沿海地區飛一趟約100萬元左右，大多都是透過與飛特立合作的10家保險公司轉送，效率、價位都比過去更有優勢。

離島醫療專機方面，凌天計畫引進義大利Agusta公司製造的AW169直昇機，民航局執行五階段驗證作業，飛機與機上緊急醫療裝備構型、人員訓練、作業程序、駕駛員操作考驗均須符合安全標準，民航局才會放行；根據業者所提計畫，均以六月完成五階段驗證、七月進駐為目標。

楊宿智個人飛行時速已有7800小時，也擁有8個商務機執照，至於未來是否有擴大機隊計畫，他表示，目前四架醫療專機在未來一、兩年已足夠，商務專機則預估每年會增加一至三架，除了商務專機，還有大老闆買的私人飛機交給飛特立運管、維護及訓練飛行員。

至於有媒體問到是否會與星宇航空合作？楊宿智表示，飛特立是商務專機，與星宇行空仍有區隔，星宇跟華航、長榮一樣採固定航班，飛特立則採包機模式、航線不固定，目前已飛了200多個機場，有時今天去帛琉、明天去馬爾地夫、後天去斐濟，比華航、長榮飛得還多，執行難度也比航空公司高，座位數在13人以上，與星宇仍是有所差別。

楊宿智個人飛行時速已有7800小時，也擁有8個商務機執照。記者侯俐安／攝影
楊宿智個人飛行時速已有7800小時，也擁有8個商務機執照。記者侯俐安／攝影
分享
台灣首架進駐金門的醫療專機Phenom 300。記者侯俐安／攝影
台灣首架進駐金門的醫療專機Phenom 300。記者侯俐安／攝影
分享
去年全新改裝的Legacy 600，是國內第一架遠程雙擔架醫療專機，航程可達7小...
去年全新改裝的Legacy 600，是國內第一架遠程雙擔架醫療專機，航程可達7小時，服務範圍涵蓋大陸、東北亞及多數東南亞地區。記者侯俐安／攝影
分享

專機民航局金門

相關新聞

熱爆了！全台用電量連3天創新高

2018-05-17 14:09

大武37.9度飆今年最高溫 台北板橋也破當地今年紀錄

2018-05-17 13:18

油價下周估再漲 95無鉛續創三年半以來新高

2018-05-17 10:49

高鐵端午節加開100班次列車 5月19日起開放購票

2018-05-17 11:17

台灣人吃早餐習慣「糟透了」 既不營養又油膩

2018-05-17 15:52

百人田間觀摩 亞蔬中心專家教人少走冤枉路

2018-05-17 16:06

乳房良性腫瘤要不要切？ 「真空抽吸」術隔天可上班

2018-05-17 15:33

台電：松山區大停電 松山機場也受波及停兩秒

2018-05-17 15:06

藝博會增加 年輕人也買得起畫當裝潢

2018-05-17 14:56

國內研究：住家道路密度越高 高血壓發生率增加

2018-05-17 14:20

創三年半新高後 汽油下周估再漲0.3元

2018-05-17 14:15

台東飆到37.7℃ 下周二鋒面才到

2018-05-17 14:06

吸菸能紓壓？國健署：沒效果 還會導致神經衰弱

2018-05-17 14:06

雙贏彩迄今5個頭獎中獎人 全都電腦選號

2018-05-17 14:04

空汙讓你痛 長庚證實：PM2.5讓類風溼性關節炎惡化

2018-05-17 14:04

龍眼正常開花龍眼蜜質量均佳 現在吃正是時候

2018-05-17 13:24

新廠溫室氣體年排放量達2.5萬公噸CO2e 要列管

2018-05-17 13:16

台東大武熱翻了 37.9度創今年最高溫！

2018-05-17 13:13

野柳女王頭瀕斷頸危機多年 監委調查維護成果

2018-05-17 13:04

頭痛到想自盡 醫師：叢發性頭痛確診平均花7年

2018-05-17 12:54

熟男無端精神差 慢性食物過敏惹禍

2018-05-17 12:32

大武飆37.7度高溫！台北36度破今年該站紀錄

2018-05-17 12:06

全台最老氣象建築 「原台南測候所」120歲了

2018-05-17 12:00

松機附近跳電停電修復 台電估用電量恐再創新高

2018-05-17 11:49

高鐵端午節加班100班次 周六凌晨起訂票

2018-05-17 11:37

高溫用電兇 全台用電屢創新高

2018-05-17 11:35

台北飆出35.6度高溫！ 晴朗炎熱到下周二

2018-05-17 11:21

貴參參！故宮南院1支冰棒 可以買1個便當了

2018-05-17 10:58

松山機場短暫跳電4分鐘 周遭1000戶仍停電

2018-05-17 10:46

避免私托巧立名目漲價 衛福部：增修名目要衛生局核准

2018-05-17 10:42

松山機場附近上午跳電 周遭千戶停電

2018-05-17 10:33

超搶手的南迴隧道貫通石 屏東19日發送動作要快

2018-05-17 10:29

國內細胞研究證實 空汙會加重類風濕性關節炎反應

2018-05-17 09:50

研究：住家周圍道路密度越高 高血壓發生率增加

2018-05-17 09:47

「夏天真的到了」 彭啟明：炎熱高溫至下周二

2018-05-17 08:32

高溫上看36度！ 吳德榮：鋒面下周三到機率高

2018-05-17 06:16

臭氧濃度偏高 北部空品今亮橘燈

2018-05-17 05:00

整周都悶熱！今西半部上看35度 東南部恐有焚風

2018-05-17 05:00

止痛藥配酒 大叔險丟小命

2018-05-17 00:13
看更多

熱門文章

化妝水非保養必備 醫：肌膚敏感風險增

2018-05-16 17:09

台灣哪裡低薪？ 台北住戶：我家保全都四萬起跳

2018-05-17 10:45

日畫家神還原「半透濕衣女子」 網友眼花以為照片

2018-05-16 22:09

高溫上看36度！ 吳德榮：鋒面下周三到機率高

2018-05-17 06:16

貴參參！故宮南院1支冰棒 可以買1個便當了

2018-05-17 10:58

台鐵首次大規模自招近千人 月薪最高36K

2018-05-16 19:31

女兒出嫁爸含淚告白 一句「你不愛了我帶她回來」感動上萬網友

2018-05-17 13:38

油價下周估再漲 95無鉛續創三年半以來新高

2018-05-17 10:49

網路直播主3個月狂減20幾公斤 肚皮乳房全下垂

2018-05-16 21:06

台電：松山區大停電 松山機場也受波及停兩秒

2018-05-17 15:06

卡拉迪樂芬妮超敬業 與獅共舞展現女王霸氣

2018-05-16 17:21

台灣人吃早餐習慣「糟透了」 既不營養又油膩

2018-05-17 15:52

今日星座運勢／射手 壓力緩解 將能量用於主動學習

2018-05-17 00:00

松機附近跳電停電修復 台電估用電量恐再創新高

2018-05-17 11:49

勁寶媽Ella變身帥氣小女孩 洋溢夏日度假風

2018-05-16 17:19

家庭／家人關係：思念如長河

2018-05-17 06:00

難得開心出來玩 結果遇到這十件事超討厭！

2018-05-16 12:24

黃子韜登陸坎城紅毯 千萬行頭自己買單

2018-05-16 18:52

Jessica姐妹和楊冪撞珠寶 戴伯爵連仙氣也入世

2018-05-16 17:40

配角變主角！ 高價智能表時代到來

2018-05-16 21:23

不只露點部落客 有馬溫泉「旅行青蛙」也愛去

2018-05-17 10:45

親子手牽手／因微笑與擁抱堅強

2018-05-17 06:00

「夏天真的到了」 彭啟明：炎熱高溫至下周二

2018-05-17 08:32

松山機場附近上午跳電 周遭千戶停電

2018-05-17 10:33

世代共好徵文優勝作品／媽媽在等你，你知道嗎？

2018-05-17 06:00

Sony真無線運動藍牙降噪防水耳機 5月底開賣

2018-05-16 19:50

唯美慵懶午後時光！ 台北3間必吃英倫下午茶

2018-05-16 18:58

整周都悶熱！今西半部上看35度 東南部恐有焚風

2018-05-17 05:00

松山機場短暫跳電4分鐘 周遭1000戶仍停電

2018-05-17 10:46

日本「透明飲料」無極限！這次拿鐵、啤酒全都變無色

2018-05-16 18:49

大武37.9度飆今年最高溫 台北板橋也破當地今年紀錄

2018-05-17 13:18

開獎看這裡 大福彩、雙贏彩、今彩539中獎號碼

2018-05-16 21:19

今彩539第107117期 頭獎5注中獎

2018-05-16 22:31

用吃來嚮往這個城市 南北兩大百貨辦台南主題展

2018-05-16 17:31

研究：住家周圍道路密度越高 高血壓發生率增加

2018-05-17 09:47

雙贏彩迄今5個頭獎中獎人 全都電腦選號

2018-05-17 14:04

止痛藥配酒 大叔險丟小命

2018-05-17 00:13

大武飆37.7度高溫！台北36度破今年該站紀錄

2018-05-17 12:06

雙贏彩第107021期 頭獎1注中獎

2018-05-16 22:31

熱爆了！全台用電量連3天創新高

2018-05-17 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top