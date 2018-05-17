中正大學校設置首座多功能廁所 打破男女限制

2018-05-17 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



中正大學完成校內首座「多功能使用廁所」，提供多元使用者如廁空間，無論任何性別的人都能安心自在的進去使用。學校與推動性別議題的酷斯拉社選在今天「國際反恐同日」，共同推動「友善廁所異同SUPPORT-反恐同日」活動，宣誓努力塑造性別友善校園。

主辦單位表示，傳統廁所以性別區分的方式，往往讓跨性別者，不知該依循自身性別認同還是生理性別，甚至被他人投以異樣眼光。

中正大學在行政大樓西棟一樓廁所，設置全校首座「多功能使用廁所」。校方表示，該廁所提供4座小便斗，其中一座便斗的兩側設有扶手，讓視障者或年長者更便利使用，在便斗之間更設置隔板，兼具隱密、安全性，維護使用者隱私。此外，多功能廁所內還設有3間蹲式馬桶，及座式馬桶、無障礙廁所各1間。

中正大學酷斯拉社的學生許智皓說，友善廁所應考量性別認同並非只有男女二分，而是無論什麼性別都能使用。