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中正大學校設置首座多功能廁所 打破男女限制　

2018-05-17 15:25聯合報 記者謝恩得╱即時報導

中正大學完成校內首座「多功能使用廁所」，提供多元使用者如廁空間，無論任何性別的人都能安心自在的進去使用。學校與推動性別議題的酷斯拉社選在今天「國際反恐同日」，共同推動「友善廁所異同SUPPORT-反恐同日」活動，宣誓努力塑造性別友善校園。

主辦單位表示，傳統廁所以性別區分的方式，往往讓跨性別者，不知該依循自身性別認同還是生理性別，甚至被他人投以異樣眼光。

中正大學在行政大樓西棟一樓廁所，設置全校首座「多功能使用廁所」。校方表示，該廁所提供4座小便斗，其中一座便斗的兩側設有扶手，讓視障者或年長者更便利使用，在便斗之間更設置隔板，兼具隱密、安全性，維護使用者隱私。此外，多功能廁所內還設有3間蹲式馬桶，及座式馬桶、無障礙廁所各1間。

中正大學酷斯拉社的學生許智皓說，友善廁所應考量性別認同並非只有男女二分，而是無論什麼性別都能使用。

中正大學表示，多功能廁所讓空間運用更彈性，改善一般常見女廁數量不足、大排長龍的情形，也突破單一性別廁所的限制。校方指出，尤其像是年長者、小孩、輪椅族等行動不便者如廁時，陪伴者不一定是相同性別，因此提供各種性別皆可安心自在的使用。

中正大學完成校內首座「多功能使用廁所」。圖／中正大學提供
中正大學完成校內首座「多功能使用廁所」。圖／中正大學提供
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中正大學師生宣誓努力塑造性別友善校園。圖／中正大學提供
中正大學師生宣誓努力塑造性別友善校園。圖／中正大學提供
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廁所中正大學反恐

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