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大學放榜復旦高中70級分54人創新高

2018-05-17 15:23聯合報 記者張弘昌╱即時報導

大學申請入學放榜，桃園市私立復旦中學，升學表現創新高。學生徐鼎翔以75級滿級分，錄取國立台灣大學物理學系，全校達70級分以上學生數54人，比全桃園第二、三志願學校錄取總和多出一倍。全校有3成同學計185人大學學測達頂標，預計指考放榜，會有更亮麗的成績表現。

大學推甄、申請入學放榜迄今，復旦中學有13人錄取醫學系，21人錄取台大，18人錄取頂尖海外大學（不包含已錄取台大3人）。15人錄取清大、9人錄取交大、13人錄取政大，12人錄取成大、14人錄取中央大學，共115人。

另有47人錄取國立中字輩與教育大學以上校系，加上26人錄取國立大學與醫藥學系，以及132人錄取私校，全校已有6成同學，共計320名學生，提前成為大學新鮮人。

目前復旦中學仍有優秀資優學生，將參與大學指考。校方指出，近年來學校學生參加大學指考，皆榮獲桃園南區榜首；相信在8月份大學完整榜單中，將突破去年33位同學考取台大紀錄（全國排名前二十），有更亮麗的表現。

國三畢業學生升高中日子將近，6月20日選填桃連區免試志願前，復旦中學普通科，在前一天6月19日晚間7點，在學校舉行招生說明會，歡迎家長到校參加。

大學申請入學放榜，桃園私立復旦大學升學績效再創新高，學校張貼紅榜慶賀。記者張弘昌...
大學申請入學放榜，桃園私立復旦大學升學績效再創新高，學校張貼紅榜慶賀。記者張弘昌／攝影
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大學申請入學放榜，桃園私立復旦大學適逢創校60周年校慶，升學績效也再創新高。圖／...
大學申請入學放榜，桃園私立復旦大學適逢創校60周年校慶，升學績效也再創新高。圖／復旦高中提供
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台大指考放榜

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