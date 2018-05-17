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放眼國際 雄女高材生今年無人申請台大醫科

2018-05-17 15:22聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

107年大學申請入學成績放榜，高雄中學及高雄女中成績亮眼，分別有40人及22人錄取醫學相關科系，值得注意的是，今年雄女學生竟無人申請台大醫學系，反而有多人申請美、英、日、香港等國外大學及大陸大學，目前已有10人確定錄取就讀。

台大醫學系一向是明星高中高材生申請首選，不過雄女今年4名學測75滿級分的學生，全都沒有申請台大醫學系，17日放榜結果，她們分別錄取陽明牙醫、台大牙醫、成大醫學系及香港大學生物醫學系。

此外，雄女校長黃秀霞說，今年申請大陸學校學生明顯增加，光請她寫推薦信就有近30人，還有人一口氣申請7所大陸大學，共寫了上百封。黃秀霞分析，近幾年學生自主性及資訊蒐集能力強，申請時傾向選系不選校，且受世界百大學校排名影響，多會將國外大學也列為申請標的。

今年獲大陸上海復旦大學及上海交通大學基礎醫學院同時錄取的陳胤彣就表示，因為學測考了72級分，她評估申請台灣的醫學系難度較高，因此一開始就以大陸學校為重點。陳胤彣說，參加復旦大學面試體驗營時，覺得當地學風興盛、人文氣息濃厚，與自己從事免疫醫學研究的志向相符，因此很快就決定到大陸就學。

另名決定到大陸就學的吳昀真，則申請到英國諾丁罕（Nottingham）大學設在浙江寧波校區的國際貿易學系就讀。吳昀真表示，她已規劃未來要在亞洲地區就業，相較於大陸本地大學的苦讀、競爭風氣，國外大學能提供的國際化資源相對較多，師生互動和人際關係也較多元，學費、生活花費也比直接到歐美就讀便宜。

吳昀真的媽媽感慨表示，「身為父母，當然希望孩子留在台灣念書！」不過現在年輕學生有國際觀，心中只有「世界百大排名」，家長也無法給太多建議，只能放手讓孩子自己選擇。對於優秀高中生出走的現象，吳媽媽說「如果台灣經濟好、就業出路寬廣，人才自然就會留下來」。

高雄女中學生吳昀真（左起）、陳胤彣、楊子緹、高楊幸真，前三人都準備到大陸及香港念...
高雄女中學生吳昀真（左起）、陳胤彣、楊子緹、高楊幸真，前三人都準備到大陸及香港念大學，高楊幸真則以原住民身分錄取慈濟醫學系公費生，計畫未來到偏鄉服務。記者蔡容喬／攝影
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