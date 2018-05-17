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日本的失聯移工 為何他們留不住外國勞動力

氣溫飆高 民眾躲樹下小憩

2018-05-17 13:41聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

中央氣象局觀測資料顯示台北出現36.0度高溫，創下今年最高溫紀錄。呼籲民眾出門注意防曬、多補充水分並預防中暑。

今天至下周二各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨；下周二晚起鋒面接近，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

今天炎熱高溫，民眾脫去上衣躲在陰涼處小憩片刻。記者陳柏亨／攝影
今天炎熱高溫，民眾脫去上衣躲在陰涼處小憩片刻。記者陳柏亨／攝影
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今天炎熱高溫，民眾脫去上衣躲在陰涼處小憩片刻。記者陳柏亨／攝影
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高溫

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