大學個人申請統一分發放榜 稻江重點在獨立招生

2018-05-17 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



大學個人申請統一分發今天放榜，錄取率59.92%創新高，缺額率最高前4名為台北基督學院100%、台灣首府大學89.16%、稻江科技暨管理學院63.64%、明道大學58.24；稻江校長張淑中說，稻江是以獨立招生為主，學校只放出11個名額，但有4人將稻江列為第一志願就學，與其他學校缺額數百名而言，只缺額7名，已經是不容易了。

張淑中強調，如果只以學測「個人申請」分發錄取率高低，來評斷大學招生率好壞，是十分不客觀的，而且有失公允!每個學校招生策略不同，稻江向來將重點放在「獨立招生」。換言之，稻江是全國少數採用「獨立招生」方式的大學。

至於「個人申請」分發入學不是重點，因為稻江今年個人申請入學管道只開放11個名額供個人申請分發入學，全國有4位學生錄取並願意將稻江學院列為其第一志願的學校，已是非常不容易事情。

近年來，台灣少子女化的趨勢非常嚴重，但位在嘉義縣的稻江科技暨管理學院今（2018）年4月，碩士班報名人數仍然爆滿，五個研究所的招生率皆達100%的成績。

不只如此，教育部近兩年公布的「全國大專校院新生註冊率查詢系統」的資料顯示，稻江大學2016年日間部新生註冊率為84.04%，2017年更高達85.88%。以上數據皆顯示，稻江大學的努力辦學認真，已得到社會各界及許多家長們的肯定。