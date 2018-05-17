貴參參！故宮南院1支冰棒可以買1個便當了

2018-05-17 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故宮南院人潮退燒，嘉義縣議員林秀琴今天說，故宮南院餐廳剛開幕，牛肉麵賣500元太貴遭詬病，如今又有1支冰棒賣60至80元不等，南部歐里桑、歐巴桑抱怨貴參參，不想再去故宮。

故宮南院ＢＯＴ廠商委外經營的餐廳員工說，餐廳過去賣的是牛肉麵套餐，價格500元，現在牛肉麵調 降改為390元，餐廳賣的冰棒，是在高雄發跡的知名人氣冰品-ICE+ 艾司加店特製的冰棒，有西瓜、鳳梨、百香果、紅龍果、玉荷包、桑椹、 烏龍及花生牛奶等不同口味， 每支售價有60元、70元、80元等不同價格。

員工說，ICE+ 艾司加的冰棒售價各店都一樣，他們沒有比較貴，有遊客第一次買來品嘗，直誇好吃，有如吃到水果原味，有客人一次買多支，還有客人說，下次來故宮，還要再買來吃。

議員林秀琴說，南部地區逛故宮南院遊客， 以歐里桑、歐巴桑居多，天氣炎熱，他們到餐廳想吃支冰棒消暑，看到1支冰棒賣60至80元，相當便當價格，抱怨貴參參，在故宮又無法選擇便宜冰品，太貴不來了，她表示，南北城鄉有差距，故宮既在南部設分院，販售食物冰品價格應儘量大眾化，提高人氣買氣。